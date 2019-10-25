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İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava'ya 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve son olarak Braga'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş, son sıraya demirledi.

25.10.2019 00:15

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Portekiz'in Braga takımına evinde 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla üçüncü maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş, sıfır puanla son sırada kaldı.

GALİBİYETİ UNUTTU

Beşiktaş, bu sezonki 11. resmi maçında 6. yenilgisini aldı. Sezon başından beri sadece iki kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 3 maçı ise berabere tamamladı. Süper Lig'deki 8 maçta 2 galibiyet ve üçer beraberlikle yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ndeki üç karşılaşmasını ise yitirdi.

PUAN DURUMU

1- Braga: 7 puan

2- Wolverhampton: 6 puan

3- Slovan Bratislava : 4 puan

4- Beşiktaş: 0 puan

İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu!

Bratislava, Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Spor

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