Beyaz ile Hadise'nin 10 Yıl Önceki Hali, Hayretler İçerisinde Bıraktı

O Ses Türkiye jüri üyeleri Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin 10 yıl önce Beyaz Show'daki fotoğraf karesi ekran başındaki ve stüdyodaki izleyicileri hayretler içerinde bıraktı.

EUROVİSİON'A GİTMEDEN ÖNCEKİ HALİMİZ

O Ses Türkiye yarışmasında Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin 10 yıl önceki fotoğrafı kahkaha tufanına sebep oldu. Hadise, ortaya çıkardığı fotoğraf karesinin hikayesinin, "Geçen gün sosyal medyada bu fotoğraf karesini gördüm ve programa ilettim. Beyaz ile benim Eurovision'a gitmeden önceki halimiz. Bu montaj çok hoşuma gitmişti." ifadeleriyle anlattı. Beyazıt Öztürk ise fotoğraf karesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "O zaman daha iyimişiz." yorumunu yaptı.