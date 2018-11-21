İşte Bu Kadar Pratik ???? Dereotlu Mayasız Poğaça Tarifi

Hem mayasız olması ile hem de dereotlu olması ile lezzetini arttıran bir poğaçadır Mayasız Dereotlu Poğaça. Sabah
erken kalktınız ama yinede uzun uzun zamanınız yok yada misafirleriniz aniden size geliyoruz dedi. İşte tüm bu gibi zor anlarda sizlere yardımcı olacak, hamurun mayasının gelmesini beklemeden kolayca yapacaksınız. Çocuklarınızın beslenmelerine koyabileceğiniz, sabah kahvaltılarında damaklarınızı şenlendirebileceğiniz poğaçamızı sizlerde mutlaka denemelisiniz. Kabartma tozu ile kabaran mayasız poğaçanın dışı kıyır kıyır içerisi ise yumuşacık. Her evde bulunan malzemelerle hazırlanan oldukça ekonomik mayasız dereotlu poğaça nasıl yapılır? buyurun videmuza. Sizlerde evlerinizde denemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:20