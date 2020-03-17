İşte bu sektörler destek bekliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, olası senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını ve önlemleri bu hafta açıklayacaklarını duyurdu.
17.03.2020 05:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 05:03
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, olası senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını ve önlemleri bu hafta açıklayacaklarını duyurdu. Destek bekleyen sektörler arasında turizm, otomotiv, ticaret ve inşaat öne çıkıyor...
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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