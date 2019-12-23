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İşte Ceren'in katilinin mahkemedeki ilk ifadesi

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.

23.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:25 İşte Ceren'in katilinin mahkemedeki ilk ifadesi
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.
Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:
"Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedik. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü oluyorum. Ceren'i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren'i iki defa bıçakladım."
(Selim Kuşcu - Metin Akyürek - Furkan Abrek Ünal/İHA)

Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: İHA

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