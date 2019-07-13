13.07.2019 14:41
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İşte CHP'li Kasap'ın 'asfaltsız' dediği yol

İşte CHP

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın sözünü ettiği Şeyhler köyü 4 kilometrelik ilçe bağlantı yoluna geçen yıl beton asfalt atıldığını, Karbasan köyü ilçe bağlantı yolunun ise 2016 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel...

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın sözünü ettiği Şeyhler köyü 4 kilometrelik ilçe bağlantı yoluna geçen yıl beton asfalt atıldığını, Karbasan köyü ilçe bağlantı yolunun ise 2016 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak hizmete sunulduğunu ifade etti.

Var, "Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın bahsettiği Gediz ileti yolu ile Şeyhler köyü arasındaki 4 kilometrelik yol 2018 yılında bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt atılarak Şeyhler köyünün hizmetine sunulmuştur. Ayrıca bu yol güzergahında bulunan eski köprünün yerine yeni köprü yapılması işi DSİ tarafından ihale edilmiş, ödenekler açıldığında yapımına başlanacaktır. Kasap'ın sözünü ettiği 8 kilometrelik Karbasan köyü ilçe bağlantı yolunun yapımı ise 2016 yılında finansmanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmış ve Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce ihale edilerek 2016 yılında hizmete girmiştir. Yapılan bu hizmetler Milletvekili Kasap tarafından çarpıtılarak yok sayılmaktadır. AK Parti İlçe Başkanı olarak kamuoyunun doğruları bilmesi açısından bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Milletvekili, Şeyhler, Politika

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