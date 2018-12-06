İşte CHP'nin Belirlediği Başkan Adayları

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı, belirlenen başkan adayları kamuoyuna açıklandı. Kameraların karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adayları şu şekilde açıkladı: <br><br>'Aydın: Özlem Çerçioğlu Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen<br><br>Muğla: Osman Gürün<br><br>Tekirdağ: Kadir Albayrak<br><br>Hatay: Lütfü Savaş<br><br>Mardin: Süleyman Sarı Malatya: Soner Gökçe<br><br>Ardahan: Faruk Demir Bilecik: Semih Şahin Çanakkale: Ülgür Gökhan<br><br>Çankırı: Mustafa İbişoğlu<br><br>Çorum: Özgür Kılıç Edirne: Recep Gürkan<br><br>Karaman: Emin Ege Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu<br><br>Sinop: Barış Ayhan<br><br>Tunceli: Yusuf Kenan Aydın.'<br><br>(İHA)