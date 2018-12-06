06 Aralık 2018, 17:01
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İşte CHP'nin Belirlediği Başkan Adayları

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı, belirlenen başkan adayları kamuoyuna açıklandı.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapıldı, belirlenen başkan adayları kamuoyuna açıklandı. Kameraların karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adayları şu şekilde açıkladı:

" Aydın: Özlem Çerçioğlu Eskişehir: Yılmaz Büyükerşen

Muğla: Osman Gürün

Tekirdağ: Kadir Albayrak

Hatay: Lütfü Savaş

Mardin: Süleyman Sarı Malatya: Soner Gökçe

Ardahan: Faruk Demir Bilecik: Semih Şahin Çanakkale: Ülgür Gökhan

Çankırı: Mustafa İbişoğlu

Çorum: Özgür Kılıç Edirne: Recep Gürkan

Karaman: Emin Ege Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu

Sinop: Barış Ayhan

Tunceli: Yusuf Kenan Aydın."

(İHA) CHP Parti Meclisi,Merkez,Cumhuriyet Halk Partisi
06 Aralık 2018 Perşembe 17:01