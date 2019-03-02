"İşte Cinsiyet Değil, Yetkinlik Kazanmalı"

Amerikan Psikologlar Birliği'nin 48 ülkede 985 binin üzerinde kadın ve erkek girişimci arasında yaptığı bir araştırmaya göre kadın girişimciler bir ücret teklifi sunacakları zaman toplumsal kaygılardan kaynaklanan psikolojik faktörler nedeniyle erkeklerden daha düşük fiyatlandırma yapıyor. Yüksek ücret istemekten kaçınıyor.

Bu durum ne yazık ki freelance çalışan kadın ve erkekler arasında da değişmiyor.

Türkiye'de de ücret farkları arasında bir uçurum olduğunu ancak bu tutumun yok olması için cinsiyetçi yaklaşımlara son verilmesi gerektiğini anlatan online iş platformu SanalUzman.com Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, böyle bir ayrım olmaması adına site kurgularını cinsiyetsiz bir kimlikle inşa ettiklerine değiniyor. Üye profillerini işe dönüşmeden önceki aşamada kadın ya da erkek diye sınıflandırmadıklarını anlatan Bekiroğlu, işte cinsiyetin değil yetkinliğin önemli olduğuna dikkat çekiyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, kadın freelancer'lara dikkat çekmek için özel bir proje geliştirdiklerini anlatan Bekiroğlu; "Bir hafta boyunca (4 - 10 Mart 2019) kadınlar tarafından açılan iş ilanları veya üretilen işler arasında başarıyla sonuçlanan işlerde yüzde 18 yerine yüzde 5 hizmet bedeli ile hizmet vereceğiz" dedi.

2019'da kadın freelancer sayısı artacak…

Freelance çalışma sisteminin mevcut koşullarda kadınlara önemli fırsatlar sunduğunun ve 2019 yılının da bu anlamda önemli bir sene olacağının altını çizen Bekiroğlu, " OECD'nin 'Kadınlar ve Geleceğin Çalışma Modeli' raporuna göre esnek çalışma fırsatlarının arttığı ülkelerde kadın istihdam oranları yükseliyor. Kadınların aylık kazanç miktarları artıyor. 2018 Kadını İşgücü Raporu sonuçlarına bakıldığında, önümüzdeki beş yıl içinde 13 milyon kadının geleneksel işlerden ayrılıp serbest çalışan olabileceği öngörülüyor. Diğer bir araştırmaya göre ise 2019'un başında sadece İngiltere'de 2 milyon kadının bağımsız çalışması bekleniyor" diyor.

Bazı ülkelerde kadın freelancer sayılarının erkeklerin üzerinde olduğunu da anlatan Bekiroğlu, " ABD'de Freelancer'lar Birliği tarafından yürütülen yaklaşık 2 bin serbest çalışan arasında yapılan araştırma kadın freelancer sayısının yüzde 53 ile erkeklerin önüne geçtiğini söylüyor. İşten ayrılan kadınların yüzde 49'unun hamilelik döneminde işini bıraktığı, doğum izni kullanan kadınların ise yüzde 40'ının iş hayatına geri dönmediği Türkiye'de, freelance çalışma sisteminin kadınlar arasında yaygınlaşması ekonomik açıdan büyük bir kazanım olacaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler