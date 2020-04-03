İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse her gün farklı önlemler alınıyor. Son olarak, 1 Ocak 2000 ve üstünde doğan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bu karar sonrasında Süper Lig'de forma giyen bazı oyuncular da yasağa takıldı. İşte o isimler:

Emre Demir – Kayserispor: 16

Ömer Faruk Beyaz – Fenerbahçe: 16

Emin Bayram – Galatasaray: 17

Rıdvan Yılmaz – Beşiktaş: 19

Kartal Kayra Yılmaz – Beşiktaş: 20

Atalay Babacan – Galatasaray: 20

Allahyar Sayyadmanesh – Fenerbahçe: 19

Bünyamin Balcı – Antalyaspor: 20

Paul Mukairu – Antalyaspor: 20

Umut Güneş – Alanyaspor: 20