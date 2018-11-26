İste'de "Akademik İntihalleri Engelleme" Semineri

İskenderun
Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) "Akademik İntihalleri Engelleme" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Akademik İntihali Engelleme Programı Türkiye
Temsilcisi Tecknowledge Eğitim Danışmanı Serdinç Kaya tarafından verildi.
Sisteme yüklenen tezlerin çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırıldığını belirten Kaya, alıntılar, benzerlikler ve usulsüz kaynak kullanımlarının tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulduğunu aktardı.
Kaya, Turnitin ile araştırmacıların veri havuzunda yer alan internette arşivlenmiş veya güncel web sayfaları ile bilimsel elektronik veri tabanlarında yer alan dergi, makale ve elektronik kitaplar ile karşılaştırma yapabildiklerini söyledi.
İSTE Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Depci tarafından Kaya'ya teşekkür plaketi takdim edildi.
Türkiye,İskenderun
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:44