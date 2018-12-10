İste'de "Satürasyon Dalışı" Anlatıldı

Türkiye
'de ilk kez Avrasya
Tüneli'nde kullanılan "Satürasyon Dalışı" tekniği İskenderun
Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) tanıtıldı.
İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi konferans salonunda, İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş Toklu tarafından "Ülkemizde İlk Satürasyon Dalışı, Avrasya Tüneli Projesi" konulu konferans verildi.
Sunumuna satürasyon dalışının tanımını yaparak başlayan Toklu, "Satürasyon dalışları, belirli derinliğe eşdeğer basınçlanmış ortamda uzun süre kalarak, bu derinliklerde sınırsız çalışma süresi kazanmaya dayalı sistemin adıdır. Ancak, vücuttaki tüm dokular bu derinlikteki gazlarla satüre olacağından dolayı basınç atımı tek seferde ve uzun sürede yapılmaktadır. Satürasyon tekniği günümüzde 50 metrenin altındaki çalışma gerektiren koşullarda yaygın olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.
Satürasyon dalışı ve klasik dalış arasındaki farklardan söz eden Toklu, dalışlarda derinlik arttıkça, yapılan iş tamamlandıktan sonra dalgıçların belli derinliklerde suda kalma zorunluluğu bulunduğunu ifade ederek, basınç farkları nedeniyle sağlık açısından hayati riskler oluşabileceğini sözlerine ekledi.
Etkinliğe, İSTE Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Denizcilik
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sefa Ayhan Demirhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
İskenderun,Türkiye,Avrasya
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:24