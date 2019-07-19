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İSTE'de Tercih ve Tanıtım Günleri

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.

19.07.2019 12:06 İSTE
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Başarıyı İSTE" sloganıyla gerçekleşecek olan tanıtım günlerinin 23-25 Temmuz tarihleri arasında merkez kampüste gerçekleşeceği belirtildi.
Sıcak hava koşulları nedeniyle üniversite içerisine elektrikli araçlarla ring seferlerinin düzenleneceği ifade edilen açıklamada, aday öğrencilere üniversitede alacakları eğitimler anlatılacak.
Kaynak: AA
İskenderun, Güncel

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