10.07.2019 10:25
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İşte Emre Mor'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'ı çalıştırırken Emre Mor'u Türkiye'ye kazandırmıştı. Celta Vigo'da bu sezon yeteri kadar şans bulamayan ve kadro dışı bırakılan Emre Mor için yeniden Terim ile çalışma fırsatı doğdu. Mili futbolcunun transferi için kulübüne bonservis ödenmeyecek, Emre Mor yıllık 1,2 milyon euro kazanacak.

Yerli oyunculara yatırım yapan Galatasaray'ın son bombası Emre Mor oldu. Emre'nin avukatı ile birlikte pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldiği ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Burada teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'la görüşen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasını giymek için şans istedi. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı ve daha 18 yaşındayken EURO 2016'ya götürdüğü Emre Mor'u kulübü Celta Vigo kadro dışı bırakmıştı.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

İspanyol ekibinde yolun sonuna gelen 21 yaşındaki yıldız, Galatasaray'da tekrar vitrine çıkmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım Emre Mor'u bonservis bedeli ödemeden satın aldı.

1,2 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Cimbom, Celta Vigo'yu bir sonraki satıştan yüksek pay verme teklifi ile ikna etti. Genç futbolcu da eşyalarını toplamak için Danimarka'ya gitti. Celta'nın Emre'yi takımın en fazla kazanan ikinci oyuncusu (2 milyon Euro) olduğu için bedavaya gönderdiği öğrenildi. Emre G.Saray'da ise 1,2 milyon Euro maaş alacak.

İşte Emre Mor'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret!

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Fatih Terim, Galatasaray, Emre Mor, Spor

YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN: fatih terim bu çocuğu kullanmayı bilirse iyi yerlere gelir tekrardan yetenekli çocuk çünkü.
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