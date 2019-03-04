04 Mart 2019, 10:27
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İşte Enflasyon Rakamlarına Doların İlk Tepkisi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar şu sıralar 5,38 TL liradan işlem görüyor.

Yeni güne 5,37 liradan başlayan dolar enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şu sıralar 5,38 seviyesinden işlem görüyor.

CUMA GÜNÜ 5,40'IN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta Cuma günü Ocak ortasından bu yana ilk defa 5,40 üzerini test edip 5,38'lere inmişti. Enflasyon verisi öncesi 5,37'den yeni haftaya başlayan dolar şu sıralar 5,38 TL'den euro ise 6,11 TL'den alıcı buluyor.

DOLARDA 5,50 DİRENÇ, 5,30 DESTEK KONUMUNDA

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 5,30'un destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Enflasyon Rakamları AçıklandıEnflasyon Rakamları Açıklandı

Ekonomi, Güncel