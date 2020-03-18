İşte Evde En Çok Oynanan Oyunlar

Corona virüsü salgını nedeniyle eve kapanan kişiler, zaman geçirmek için bilgisayar oyunlarını tercih ediyor.Online oyun satış ve servis platformu Steam'in paylaştığı bilgiye göre, son 24 saatlik dilim içinde 20 milyondan fazla kullanıcı sisteme giriş yaptı. Steam yetkilileri bu kadar kısa sürede, bu kadar yüksek kullanıcının sisteme giriş yapmasının rekor olduğunu belirtti. 20 milyon kişi içerisinde, 6 milyona yakın kişinin sistemde aktif olarak oyun oynadığı söyleniyor.Geçtiğimiz aylarda Steam tarafından bir rekor duyurusu yapılmıştı. Sisteme aynı anda 19 milyon oyuncunun giriş yaptığı açıklanmıştı. Son 24 saat içerisinde sisteme 20 milyon kullanıcının giriş yaptığı bilgisi ile Corona virüsünün günlük hayatı ne derece etkilediği çok daha net bir şekilde anlaşılıyor.En Çok Oynanan Oyun CS: GOSteam, rekor açıklamasının ardından en çok tercih edilen oyunlara ilişkin de bilgiler paylaştı. Aktarılan bilgilere göre Counter Strike: Global Offensive, en çok tercih edilen oyunlar listesinde bir numarada. Listede aynı zamanda sırasıyla Dota2 ve PUBG oyunları da ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar.En çok tercih edilen oyunların yanı sıra Full Moon Features tarafından, Corona virüsünü konu alan bir filmin çekildiği bilgisi de paylaşıldı. Çekilen filmin çok yakında, internet üzerinden izleyicilerle buluşacağı söyleniyor. Nisan ayında yayına girmesi planlanan film için henüz bir fragman yayınlanmadı. Ancak afişi sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Kaynak: Tamindir