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İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Onyekuru ve Okay Yokuşlu'yu takımda görmek istiyor.

10.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:12

Süper Lig'de Ankaragücü'nden sonra en az gol pozisyonuna giren takım olan , Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için dört koldan çalışmalara başladı. Efektif bir 10 numara dışında etkili kanat oyuncuları ve alternatif bir forvet arayışına koyulan sarı kırmızılılar Liverpool'da oynayan Shaqiri'yi gündemine alsa da Fatih Terim'in Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Onyekuru, Okay Yokuşlu'yu takımında görmek istediği belirtildi.

GURBETÇİ AVINA ÇIKILIYOR

Yaz ayı transfer sezonunda yerli futbolcu alternatifi yaratmak için kadrosuna kattığı Jimmy Durmaz, Emre Mor, sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, formayı kapamayan Taylan Antalyalı'dan tam olarak verim alamayan Terim'in bir kez daha arayışa koyulduğu kaydedilirken, Galatasaray'ın yurtdışında gurbetçi avına çıktığı bildirildi.

(Akşam)

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ALİ YİLMAZ:2 senedir 40 Transfer yaptin hicbiri tutmadi Demekki bu isi bilmiyorsun
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