Buse Terim, Fatih Terim’in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.

"BABAM İYİ, DAHA DA İYİ OLACAK"

Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

ARDA TURAN: FATİH HOCAYLA KONUŞTUM, SESİ İYİ GELİYORDU

Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu, sesi gayet iyi geliyordu. Motivasyonu yüksekti." dedi.

FATİH TERİM: SAKIN PANİĞE KAPILMAYIN

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

66 yaşındaki teknik adam, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA