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Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

25.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:09

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.

"BABAM İYİ, DAHA DA İYİ OLACAK"

Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

ARDA TURAN: FATİH HOCAYLA KONUŞTUM, SESİ İYİ GELİYORDU

Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum. Fatih Terim ile konuşma fırsatım oldu, sesi gayet iyi geliyordu. Motivasyonu yüksekti." dedi.

FATİH TERİM: SAKIN PANİĞE KAPILMAYIN

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

66 yaşındaki teknik adam, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

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Buse Terim, Fatih Terim’in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Koronavirüs, Buse Terim, Spor

Haberin Videosu :

Teknik Direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı

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Yorumlar (9)
BİRİKEDİMİ7:iyileşir merak etmeyin para çok onda
Cevap Yaz 2 1
TURKİYELİ:Hiç sevmem yinede geçmiş olsun ama kızının konuş malari hiç manidar değil burtek o mu hasta sanki dünyayı batıracak bu ne sirkeflik
Cevap Yaz 0 1
REMİND:Haberlerde sağlık bakanından daha çok terimin kızlarını gördük.
Cevap Yaz 1 6
MEMLEKETİM:Aldigi haram paralarla bogulma haberini bekliyoruz.
Cevap Yaz 11 8
EBRU:Allah sifa versin herkesin anne babasina
Cevap Yaz 2 4
MAZLUM.:Usandık artık hergün zımparator denen bu adamı haber yapıyorsunuz emin olunki benim gibi yüzbinlerce insan bu adamın haberini görünce ailenize selam söylüyor bunu iyi bilin.
Cevap Yaz 14 11
MAZUMA:YOK DUA EDİYOM O VE ONUN GİBİ HASTA OLAN HERKESE DUA EDİYOM. mÜSLÜMAN DUA EDER SENİN GİBİ GAVURLARDA SAYAR SÖVER. bEN MÜSLÜMANIM DEME SAKIN İNANMAM. MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN KARDEŞİNE SAYMAZ DUA EDER. MAZLUM. . .
0 0
ADALET:allah derdi verir devasınıda verir ama istediğine
Cevap Yaz 0 4
SARA:Insan bi insallAh der ne kadar eminsiniz
Cevap Yaz 0 1

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