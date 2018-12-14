İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri

UEFA Avrupa
Ligi'nde grup aşaması dün gece oynanan maçlarla tamamlandı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe
ve Galatasaray
'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yollarına Avrupa'nın iki numaralı kupasında devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu. Kura çekimi pazartesi günü UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kuraları 17 Aralık
Pazartesi günü çekilecek. Kurallar gereği ikinci torbada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca Fenerbahçe seribaşı takımlardan Dinamo Zagreb
ile aynı gruptan çıktığı için eşleşemeyecek. Son 32 turunda Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takımla, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek. Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi'nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre
'de TSİ 15.00'te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak. Kura çekimi öncesi oluşan torbalar ise şöyle:
1. torba (Muhtemel rakipler) Arsenal Benfica Chelsea
Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor) Dinamo Kiev Eintracht Frankfurt Genk
Inter Napoli Salzburg Sevilla Valencia Villarreal
Zenit
2. torba BATE Borisov Club Brugge
FENERBAHÇE GALATASARAY Krasnodar Lazio Malmö Rapid Wien Rennes Sporting Lizbon Shakhtar Donetsk
Viktoria Plzen
(İHA)
Galatasaray,Avrupa,Fenerbahçe
14 Aralık 2018 Cuma 09:16