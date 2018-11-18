İşte Finallere Gitmeye Hak Kazanan İlk Takımlar

Ev sahipleri Letonya
ve Sırbistan
'ın doğrudan katılacağı finaller için elemelerden bilet alan ilk takımlar belli oldu.
Deplasmanda Polonya
'yı 68-49 yenen Türkiye
, B Grubu'ndaki 5. maçını da kazanarak 27 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihlerindeki turnuvaya katılmayı garantiledi.
Ay-yıldızlıların yanı sıra C Grubu'nda Rusya
, E Grubu'nda Slovenya
, F Grubu'nda İspanya
ve G Grubu'nda Çekya da son karşılaşmalar öncesi finallere katılma hakkı elde etti.
İspanya,Slovenya,Rusya Federasyonu,Türkiye
Sekiz grup lideri ve en iyi 6 grup ikincisinin finallere gideceği elemeler, 21 Kasım Çarşamba
günü yapılacak 6. maçlarla sona erecek.
18 Kasım 2018 Pazar 14:55