18 Kasım 2018, 14:55
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İşte Finallere Gitmeye Hak Kazanan İlk Takımlar

İşte Finallere Gitmeye Hak Kazanan İlk Takımlar

Türkiye, Çekya, Rusya, Slovenya ve İspanya, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Ev sahipleri Letonya ve Sırbistan'ın doğrudan katılacağı finaller için  elemelerden bilet alan ilk takımlar belli oldu.
Deplasmanda Polonya'yı 68-49 yenen Türkiye, B Grubu'ndaki 5. maçını da  kazanarak 27 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihlerindeki turnuvaya katılmayı  garantiledi.
Ay-yıldızlıların yanı sıra C Grubu'nda Rusya, E Grubu'nda Slovenya, F  Grubu'nda İspanya ve G Grubu'nda Çekya da son karşılaşmalar öncesi finallere  katılma hakkı elde etti.
Sekiz grup lideri ve en iyi 6 grup ikincisinin finallere gideceği  elemeler, 21 Kasım Çarşamba günü yapılacak 6. maçlarla sona erecek.
İspanya,Slovenya,Rusya Federasyonu,Türkiye

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