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İşte Galatasaray için İstanbul'a gelen Emre Mor'un ilk sözleri!

Emre Mor, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Havaalanında konuşan genç oyuncu, "Transferim sonuçlandı ve uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var." dedi.

31.07.2019 22:26
İşte Galatasaray için İstanbul'a gelen Emre Mor'un ilk sözleri!

Galatasaray'ın İspanya'nın Celta Vigo takımından yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi. Portekiz'den İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Emre'yi çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Taraftarlarla fotoğraf çektiren Emre daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. 22 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

"HAZIR BİR HALDEYİM"

Emre Mor, "Büyük bir takıma geldiğim için mutluyum. Transferim sonuçlandı ve uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim Fatih Terim ile iyi bir ilişkim var. Onunla tekrar çalışacağım için mutluyum. O büyük bir teknik adam. Takım arkadaşlarımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hazır bir haldeyim. Sadece çalışmalara odaklandım. Benim için başarılı bir hazırlık dönemi geçti" dedi.

15 KEZ MİLLİ OLDU

Emre Mor, kariyerinde Nordsjaelland, Borussia Dortmund ve Celta Vigo'da toplam 72 resmi maça çıktı ve 4 gol, 8 asist ile mücadele etti. 15 kez de A Milli Futbol Takımı forması giyen Emre 1 kez gol sevinci yaşadı.


Galatasaray, Fatih Terim, İstanbul, Emre Mor, Spor

YORUMLAR (4)
SEMİH TÜRKOĞLU: Hadi len kendini göstermenin zamanı. Bu fırsatı da tepersen, bizim halı sahada ble oynatmayız seni ha.
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MESUT: Gelme git git. Bu çocuk gs de oynamaz beyler. Boşa transfer. . Avrupada oynamayan gs de hiç oynamaz. .
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GS...: Hagi tekrar gelse ancak bu kadar sevinirdim bu çocuk Galatasarayı bu paralara seçmişse ve Fatih hocayı tanımasına rağmen çalışmayı istemişse hala umut var demektir
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FART: Emre’yi izleyin çok bilmiş kekolar
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