İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, Bursaspor karşılaşması için bugün kara yoluyla Bursa'ya hareket ederek yarın akşam saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Galatasaray'da U19 Milli Takımına giden Yunus Akgün ile sakatlıkları devam eden Fernando ve Nagatomo kafilede yer almadı.