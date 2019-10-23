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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkma ihtimalleri

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray evinde Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İşte 3. hafta sonunda 1 puan alan ve grupta son sırada bulunan sarı kırmızılı ekibin gruptan çıkma ihtimali...

23.10.2019 09:19

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi

A GRUBU PUAN DURUMU

1- PSG/ 9 puan

2- Real Madrid/ 4 puan

3- Club Brugge/ 2 puan

4- Galatasaray/ 1 puan

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliyet'in haberine göre; Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray'ın umudu ise halen sürüyor.

Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım'da Madrid'e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım'da Brugge'u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

REAL MADRID'İ BEKLEYECEK

Galatasaray, 11 Aralık'ta Fransa'ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge'a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real'in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım'da Madrid'i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16'ya çıkabilecek.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkma ihtimalleri

Real Madrid, Galatasaray, Brugge, Madrid, Spor

YORUMLAR (7)
ANTİBİOTİK:Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin.
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AZZZGIIINN:yangın merdiveninden kaçarsa çıkar yoksa kül olur.
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YERSE:Bu sene bu kadroyla ilk 3 te bitirelim ligi büyük başarı sayılır
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.::))))) şakacı seni :))) hayal satın anca
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BELHANDAAAA:Laaa ne gruptan cikmasi, avrupa ligi bize cok bile....
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ÖYLE OLUR DEĞİLMİ:BEN DAHA OYNAMIYORUM DER ÇIKAR
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BURHAN SNTURK:hayal kurmayalım
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