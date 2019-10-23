İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkma ihtimalleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi

A GRUBU PUAN DURUMU

1- PSG/ 9 puan

2- Real Madrid/ 4 puan

3- Club Brugge/ 2 puan

4- Galatasaray/ 1 puan

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliyet'in haberine göre; Grup aşamasının ilk yarısını 1 puan ile son sırada noktalayan Galatasaray'ın umudu ise halen sürüyor.

Cim Bom, sıradaki maçında 6 Kasım'da Madrid'e gidecek. Cim Bom burada kaybetse bile Avrupa Ligi şansı devam edecek. 22 Kasım'da Brugge'u ağırlayacak olan Aslan, taraftarının önünde kazanırsa umutlarını son karşılaşmaya taşıyacak.

REAL MADRID'İ BEKLEYECEK

Galatasaray, 11 Aralık'ta Fransa'ya gittiğinde yüksek ihtimalle şu an 3. sıradaki Brugge'a 7 puan fark atan PSG, gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini, Real'in alacağı sonuçlara göre de küçük bir mucize gerçekleşirse üst tura çıkma şansını yakalayacak. Bir diğer ihtimalde ise 6 Kasım'da Madrid'i devirip Brugge ve PSG maçlarında alacağı 2 galibiyet ile rahatlıkla son 16'ya çıkabilecek.