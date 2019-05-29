29.05.2019 15:13
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam

Süper Ligi şampiyon olarak bitiren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray'ın, Devler Liginde ne kadar para kazanacağı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekip Başakşehir'in gruplara kalamaması durumunda 30 milyon euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım parası olarak 15,2 milyon euro kazanacak. Başakşehir'in gruplara kalamaması halinde yayın gelirini de tek başına alacak olan sarı kırmızılılar, geçen yıl yayın gelirinden 16 milyon euro gelir elde etmişti.

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UEFA'nın belirlediği ekonomik sistemde galibiyet ve beraberlik primleri de önemli miktarlara ulaşmış durumda. Buna göre, temsilcimiz Galatasaray, alacağı bir galibiyet için 2,7 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Her beraberliğe de 900 bin Euro verilecek.

Sarı kırmızılılar, performans primleri hariç katılım payı ve yayın gelirlerinden toplamda en az 30 milyon euroyu kasasına koyacak.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Liginden kazanacağı rakam

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Başakşehir, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (16)
ANGELOV: EHEHEHE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GRUP SONUNCULUĞU LOADİNG. . .
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FENEVVV: FENEVBAHÇE ŞAMPUANLAR LİGİNE KATILARAK ÇOK BÜYÜK KAZANÇLAR ELDE ETTİ . 2 KOLİ ELİDOR 1 KOLİDE PANTENE KAZANDI
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DÖNDÜ TEYZE: Galatasarayın Avrupa Şampiyonu Olmasını Yürekten İstiyorum.
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MÜFİT: İnşallah 0 çekersiniz bütün Fenerbahçeliler bayram yapar
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