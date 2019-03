İşte Gezi Parkı İddianamesinin Detayları

Kaynak: İHA

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar 'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince onaylanan iddianamede, Gezi kalkışmasının 2011 yılında temellerinin atıldığı ve 2013 yılından itibaren de sahneye koyulduğu aktarıldı. İddianamede, hareketin asıl sebebinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği iç ve dış politikalar ve ayrıca ülkemizde inşa edilmeye çalışılan büyük alt yapı atılımları olduğu anlatıldı. Ayrıca iddianamede, oyuncu Memet Ali Alabora'nın Gezi Parkı eylemlerinden daha eski tarihlerde Taksim Gezi Parkı'nda 'Ayaklan İstanbul' isimli etkinlikte pankart açarak konuşma gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Alabora'nın Gezi Parkı'nda çekilen bu videoda yaptığı konuşmada, "Sanıyorum biz bütün dünya olarak artık yani yüzde 99 olarak böyle bir dünya istemiyoruz. Başka bir dünya istiyoruz, onun için buradayız. Buna önce kuzey Afrika 'daki dostlarımız yaşadıkları ülke gibi bir ülke istemeyerek bize dile getirdiler. Sonra İngiltere 'de yüzlerce bin kişi sokağa döküldü ve onlar da bunu dile getirdi ama önce batı dünyası bunun kendileriyle değil de, demokrasi isteyen Arapların bir hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu okyanusun öte tarafına sıçradı. Önce İngiltere'deydi, aslında 300 bin kişi Arap Baharı 'nın hemen sonrasında sokağa dökülmüştü ama Occpy Wall Street ile birlikte aslında bu ateş önce Amerika 'ya, oradan da döndü dolaştı tüm dünyaya düştü" dediğine yer verildi.AYŞE PINAR ALABORA: "BİR AYAKLANMA DİYELİM" Etkinlikte yer alan bir diğer isim Ayşe Pınar Alabora'nın ise, "Devletlerin bize uyguladığı sansüre karşı bir ayaklanma diyelim, uykudan uyanma. Bence hayatımızı çok ciddi şekilde riske atıyor. Yaşam özgürlüğümüzü elimizden alıyor sansür. Başlı başına her açıdan ve her anlamda o yüzden aslında bu sansüre karşı bir sınır aşma diyebiliriz" sözlerine yer verildi. İddianamenin devamında Gezi kalkışmasıyla ilgili, "Silahlı terör örgütleri, legal ve legal görünümlü illegal yapıları bünyesinde eritip kontrol altına alabilen, sosyal yapıyı iyi analiz ederek toplumu amaçları doğrultusunda oluşturduğu algı ile yönlendirebilen, küresel hedefleri olan yapılar tarafından yönlendirilmiş ve teşvik edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Gezi kalkışmasının izah olunmaya çalışılan şekilde organize edilen, iddianameye konu şüpheliler tarafından kurgulanarak sahneye konulmuş eylemler olduğu anlaşılmıştır. Dünyada mevcut siyasal yapıda kendileri açısından müttefik veya stratejik ortak olarak gördükleri ancak antidemokratik yöntemler veya krallıkla yönetilen birçok ülkede bu olayların yaşanmaması hususu da iddia olunan bu savı desteklemektedir" denildi.MEMET ALİ ALABORA: "MESELE SADECE GEZİ PARKI DEĞİL" Şüpheli Memet Ali Alabora'nın attığı tweetlerin yer aldığı iddianamede, "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı' şeklinde provokatif paylaşımlarda bulunduğu, adı geçen diğer şahısların da benzer biçimde bu şekilde paylaşımlarının olduğu tespit edilmiştir" denildi."HAREKETİ GENİŞLETMEK İSTEMİŞLER" Memet Ali Alabora'nın yanı sıra sanık Mehmet Osman Kavala ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun telefon görüşmesinde "Direniş kendi akışında gidiyor ve bir sürü yerde bir sürü acayip şeyler oluyor biraz... Yani muhtemelen yakın zamanda bunun ivmesinin düşmesi gibi bir risk olabilir, toparlanamaması gibi bir risk olabilir. Biraz bu hareketi toparlamak hem genişletmek hem de derinleştirmek için ne yapabiliriz diye daha geniş bir kitleyle buluşalım" diyerek toplantılar yapıldığından bahsettikleri, bahsi geçen yerde yapılan toplantıların amacının 'hareketi genişletmek ve derinleştirmek, bu şekilde Anadolu'ya yaymak' olduğu aktarıldı.GEZİ PARKI'NIN BİLANÇOSU İddianamede, İçişleri Bakanlığınca valiliklerden gelen bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporuna da yer verildi. Rapora göre 58 kamu binası, 68 MOBESE kamerası, 337 iş yerinin tahrip edildiği, 90 belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın kullanılamaz hale getirildiği, birisi CHP binası olmak üzere 14 parti binasının zarar gördüğü, toplam zararın 140 milyon TL olduğunun açıklandığına yer verildi. Olayların sonucunda biri emniyet görevlisi olmak üzere 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği, çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaşın yaralandığı aktarıldı.(Melike İnal/İHA)