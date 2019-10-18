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İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan Hamidiye Su A.Ş'den su almayı bırakan kurumları açıkladı.

18.10.2019 18:22

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasıyla bazı kurumlar İBB iştiraki olan Hamidiye Su ile olan sözleşmeşlerini iptal etmişti. Bazı kamu kurumlarının seçimden sonra Hamidiye Su'yu kullanmayı bırakmasına ilişkin resmi açıklama bugün İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BARDAK SU ALIMINI BIRAKTI

Balyalı'nın verdiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bardak su alımını bıraktı, damacana su alımını da sözleşme bitince sonlandıracak.

ANLAŞMAYI SONLANDIRAN KURUMLAR

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koza Holding, Arnavutköy Belediyesi, TEİAŞ, TÜRGEV, SETA, BDDK, YTÜ Teknopark, AK Parti Genel Merkezi, TBMM, TGS de Hamidiye Su ile olan anlaşmalarını sonlandırdı.

İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hamidiye, Ekonomi, Güncel

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