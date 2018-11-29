İste Hatay'ın Patent Sayısını Artırmakta Kararlı

İskenderun
Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Hatay
'daki sanayi kuruluşlarının sınai mülkiyet bilincini artırma hedefi doğrultusunda, firmaların Ar-Ge departmanı çalışanlarına yönelik "Sınai Mülkiyet Temel Eğitimi" gerçekleştirdi.
Üniversitenin konferans salonunda İSTE-TTO Koordinatörü Seçkin Dilek tarafından verilen eğitimde, sınai mülkiyetin firmalar için önemi, yapılacak yeni bir buluşun nasıl patentlenebileceği, patent ön araştırması, patent ve faydalı model başvuru süreçleri, marka ve markalaşma süreçleri, tasarım süreçleri hakkında detaylı bilgiler verildi.
İSTE-TTO'nun Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Merkezi olarak da faaliyet gösterdiğini belirten Dilek, "Bilgi odaklı ekonomik değişim ve gelişmeler çerçevesinde şirketlerin maddi varlıklarının yanı sıra, sınai ve fikri mülkiyete dayalı gayri maddi varlıkların da ön plana çıktığı dikkat çekmektedir." diye konuştu.
İSTE-TTO olarak, sektör gözetmeksizin şirketlere yönelik sınai mülkiyet konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Hatay'daki Ar-Ge merkezi ve patent başvuru sayısını artırmak istiyoruz." diyen Dilek, şunları kaydetti:
"Değişime ayak uydurabilmek ve bilgi odaklı büyüme sağlayabilmek amacıyla, şirketlerde çalışan araştırmacıların sınai mülkiyet konusunda kapsamlı olarak bilgilendirilmesi ve patent kavramının öneminin firma vizyonuna yerleştirilmesi gerekmektedir."
İskenderun,Hatay
29 Kasım 2018 Perşembe 11:30