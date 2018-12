İşte "İkinci 100 Günlük İcraat Programı"

13 Aralık 2018 Perşembe 17:11



13 Aralık 2018 Perşembe 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nı açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İkinci 100 Günlük Eylem Planı tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Türk yargı sistemine yeni bir yapı getireceklerini belirterek, "Adalet Bakanlığımız, dava başlangıcında bitiş tarihlerinin ilgililere bildirileceği Yargıda Hedef Süre uygulamasını 3 Ağustos'ta söz verdiğimiz gibi tamamladı. Adalet hizmetlerinin kalitesini daha da artıracak bu uygulamayı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yaygınlaştırarak pratiğe geçiriyoruz. Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete alarak, İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünü 90 bin dosya azalttık. İkinci 100 günlük devrede yargının etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmaları tempoyu daha da artırarak sürdüreceğiz. Bu kapsamda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hazırlıklarını bitirerek kamuoyuna ilan ediyoruz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulamasını yeniden ele alarak daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini kısaltan bir çalışma yapıyoruz" dedi."2019 YILINI YAŞLI YILI İLAN EDİYORUZ" 2019 yılının yaşlı yılı ilan edileceğini ve Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenleneceğini belirten Erdoğan, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla geçtiğimiz dönemde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespiti için 1 milyon haneyi ziyaret ettik. Sosyal hizmet merkezleri sayısını yüzde 6 artırarak 298'den 316'ya çıkarttık. Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programlardan yararlananların sayısını 375 binin üzerine taşıdık. 23 ilde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destek hizmetlerini 8 ilde daha uygulamaya alarak faaliyetlere 10 bin evladımızın katılımını sağladık, üniversiteli gençlerimizi çalışma hayatıyla tanıştırmak amacıyla sosyal çalışma programını hayata geçirdik. 2 milyonu aşkın Bağ-Kur'lu sigortalımıza SGK primlerinde ödeme kolaylığı temin ettik. Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kur'lu vatandaşımızın başvurusunu almaya başladık. Engelli Sağlık Kurulu raporlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturan yönetmeliği hazırladık. Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin eden mevzuatın teknik boyutuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle bu anlattıklarımı birilerinin dinlemesi lazım. Çünkü yalanı leblebi, çekirdek yer gibi yiyenler var. İkinci 100 günlük dönemde çalışmalarımızın kapsamını genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek, Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliğiyle mücadele birimleri kuruyoruz. Aile Sosyal Destek Programı'nı muhtarlarımızın da katkısıyla yaygınlaştırıyoruz. İşverenler için kolay belge, kolay hizmet elektronik uygulamasını hayata geçiriyor, apartman ve iş hanı görevlileri için de kolay işverenlik uygulamasının kapsamını genişletiyoruz. Bunlar olmayan şeyler. Bunları uygulamaya koyuyoruz. Olanı yapmak kolay, hayatı kolaylaştırmak için ne lazım onu uygulamak önemli" diye konuştu."SIFIR ATIK PROJESİ'Nİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ" Sıfır Atık Projesi'nin 750 kamu kurumunda uygulamaya geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanların başvurularını almaya devam ediyoruz. İcraat programımızın ikinci döneminde millet bahçelerini 81 ilin tamamına yaygınlaştırıyoruz, daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için 41 kilometre bisiklet yolu ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri inşa ediyoruz. Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştırarak uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz. Emlak Bankasının yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz. Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın ön çalışma, araştırma ve analizlerini bitirerek plan hazırlama sürecini başlatıyoruz.""FETÖ'NÜN FİNANSMAN AYAĞINA DARBE VURULMASINA YÖNELİK YENİ GİRİŞİMLER BAŞLATIYORUZ" FETÖ'nün finansman ayağına darbe vuracak yeni girişimler başlatacaklarını açıklayan Erdoğan, "Ülkemizin bekasına yönelik en önemli tehditlerden olan FETÖ ve PKK/PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Her iki terör örgütünün de ciddi varlık gösterdiği Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde her seviyede diplomatik girişimler yürüttük. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin de özellikle dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine imkan tanıdık. Irak politikamız bakımından önemli olan Basra Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasına yönelik resmi onayın Irak makamlarından alınmasını sağladık. Önümüzdeki 100 gün boyunca FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz. Ülkemizin arabuluculuk alanındaki öncü rolünü somut etkinliklerden daha da perçinliyoruz. Rusya Federasyonu ile vize muafiyeti sağlanmasına yönelik görüşmelerine ivme kazandırıyoruz. Basılı alınan akreditasyon başvurularının elektronik imza entegrasyonu ile elektronik ortamda alınmasını sağlıyoruz" şeklinde koınuştu."BİN MADEN SAHASININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İÇİN İHALEYE ÇIKIYORUZ" Enerji konusunda yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Kış mevsiminden önce çalışmalarını hızlandırarak Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 organize sanayi bölgesini doğalgazın konforu ile tanıştırdık. Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aranması için derin ve sığ deniz sondaj çalışmalarına başlayarak ikinci derin deniz sondaj gemimizin sözleşmesini imzaladık, şu anda yolda ve kısa bir zaman sonra o da bu çalışmayı yapan ekibimizin içine katılıyor. Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan ve Sudan'da jeokimya çalışmalarını tamamladık. Bunun yanında farklı Afrika ülkelerinde de bu çalışmaları yaygınlaştırdık, geliştiriyoruz. Gerek devlet, gerek özel sektör olarak bu ülkelerde tarım endüstrisi ve tarım alanında çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz. Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depomuzun kapasitesini 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükselttik. Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açan sözleşmeleri imzaladık. Yaklaşık 5 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktık. Önümüzdeki süreçte Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Akdeniz de hidrokarbon aramaları kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda üç boyutlu sismik veri toplanmasını sağlıyoruz. Hakkari doğalgaz boru hattı projesini tamamlayarak 81 il merkezinin hepsine doğalgazı ulaştırmış oluyoruz. Ayrım var mı? Batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o var. Doğalgaz kullanan 457 ilçe beldeye ilave olarak 30 yerleşim yerine daha doğalgaz arzı sağlıyoruz" dedi. Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak elektronik maden projesini faaliyete geçiriyoruz" diye konuştu."GENÇLİK RADYOSU KURUYORUZ" Aynı Frekanstayız adıyla bir gençlik radyosu kurulacağını ve FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımını sağladıklarını belirten Erdoğan, "2002 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Bunların da hemen hemen tamamı ranzaydı. Şimdi, bu yatak kapasitesini Bay Kemal 689 bine çıkartmış olduk. Bunların da yarıdan fazlası karyola tipi, ranza değil. Bunları da 2019 içinde belki de tamamını karyolaya çevireceğiz. Çünkü benim gencim buna layık. İlköğretim çağındaki 1 milyon çocuğa sportif yetenek taraması yaptık. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarını yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına barınma yardımını da ekledik. İnanın bunu da bilmiyordur, takip etmiyor bizi. Bunun tabi kılavuzu karga, sıkıntı oradan geliyor. STK'ların gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek verdik. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencimizin projelerini hayata geçirmelerine vesile olduk. İkinci 100 günlük dönemde 30 yeni gençlik merkezini daha hizmete alıp gençlik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşımıza spor hizmeti sunuyoruz. Örnek hikayeler yoluyla gençlerimize farklı ufuklar kazandırmak için 17 Dakika Projesini başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılar ile gençlerimizi bir araya getiriyoruz, gençlerimizin sesi solluğu olacak Aynı Frekanstayız adıyla bir gençlik radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. Gençlik İçin 100 Günde 100 Milyon Projesi'yle FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımını sağlıyoruz" dedi."TÜRKİYE KALKINMA FONUNU KURUYORUZ""Türkiye Kalkınma Fonu kuruyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kamu ihale süreçlerinde tasarruf sağlamak için internet üzerinden bir ihale altyapısı oluşturduk. Kamu nakit yönetiminde verimliliği artırmak için tek hazine hesabının kapsamını genişlettik. Kalkınma projelerinin daha etkin finanse edilmesi amacıyla Türkiye Kalkınma Bankasını yeniden yapılandırdık. İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmetlerin sayısını 45'e çıkardık. İkinci 100 günlük devrede kayıp dışı ekonomiyle mücadele eylem planının hazırlanmasını sağlıyoruz. Yeminli mali müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Özel sermaye yatırımlarının artırılması ve ileri teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için Türkiye Kalkınma Fonunu kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve bunun yanında finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz. Girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı için Kitle Fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Gecikmelerin önüne geçmek için ortak elektronik tahsilat platformunu tüm unsurlarıyla devreyle alıyoruz.""KİMLİK KARTI VE SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN RANDEVU SÜRESİNİ 60 GÜNDEN 10 GÜNE İNDİRİYORUZ" İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 kilometre sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü devreye alacaklarını belirten Erdoğan, "Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi sayısını Hakkari ve Zonguldak'ı da ekleyerek 44 ile çıkarıyoruz. Trafik Enstitüsünü kuruyor, yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Elektronik belediye bilgi sistemine entegre edilen belediye sayısını 60'tan 210' yükseltiyoruz. 650 polis merkezinde insan odaklı hizmet anlayışını esas alan güven masası uygulaması ile etik davranış ilkelerini başlatıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz" dedi."TURİST KART VE İSTANBUL KART'I HİZMETE SUNUYORUZ" Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinin Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılarak temelinin atılacağını belirten Erdoğan, "Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin de Ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, ondan sonra projemiz hazır, oradaki o dev Atatürk Kültür Merkezi'ni dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz. Kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 adet tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonun tamamlıyoruz. Çanakkale Hasan Mefsuh Şehitliği tabya ve bataryaları, çevre düzenleme ve ziyaretçi merkezini açılışa hazır hale getiriyoruz. Seddülbahir Kalesi'nin de restorasyonunu bitiriyoruz. Bosna Hersek'teki Mostar Karagöz Bey Medresesi'ni açılışa hazır hale getiriyoruz. Türkiye markasının yeniden oluşturulması için strateji belirleme çalışmaları yapıyoruz. İstanbul'daki kültürel eserlerimizin daha fazla ziyaretçiyle buluşması amacıyla Turist Kart ve İstanbul Kart'ı hizmete sunuyoruz. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına başlamak suretiyle alanlarımızı bu noktada daha da genişletiyoruz" diye konuştu."BİZ 5 SINIFA BİR ÖĞRETMENİN GİTTİĞİ ZAMANLARI BİLİRİZ BAY KEMAL" 12 bin dersliği tamamlayarak okullarda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'ten yüzde 71'e çıkarttıklarını ifade eden Erdoğan, "Güvenli ve huzurlu eğitim ortamının sağlanması için 700 okulu kent güvenlik yönetim sistemine entegre ettik. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar öğrencilerimizin ilgi yetenek ve bu noktada becerilerinin gelişimini izleyecek yeni sistemi yüzde 92 oranında tamamladık. Bakanlığın yapısını mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Önümüzdeki 100 gün boyunca yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulmasına öncelik veriyoruz. Farklı soru türleri kullanarak öğrencilerimizin üst düzey zihinsel özelliklere sahip olma yeteneklerinin ölçümüne katkı sağlıyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterlerini güncelleştiriyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen, kamuoyunda oluşan beklentileri karşılayabilecek bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal, taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Bizim öğrencilik yıllarımızda benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. ya neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu bir sınıf var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Ama öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi, kısmi bir şey. Oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız. Biz 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal. O zaman bu ülkede milli eğitimi bunların ağa babaları yönetiyordu. Biz geldik, çocuklarımızın sıralarının üzerine kitaplarını da koyduk ücretsiz, kendilerine, annelere belli ekonomik destekte verdik. Bütün bunları biz yaptık. Şu anda bizim sınıflarda vesaire böyle bir sıkıntı yok. Yoğun bir şekilde de derslik adedini artırıyoruz" dedi. Savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için bakanlığın ASELSAN, TAI, HAVELSAN gibi kurumlarla iş birliğini güçlendirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığımız, 650 bin gencimizin bedelli askerlik hizmetinden yararlanmasını temin etti. HGM Küre ve HGM Atlas uygulamaları ile ilk yerli ve milli harita görüntü sistemini kullanıma açıyoruz. Yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin elektronik devlet sistemi üzerinden yapılabilmesini sağladık. Sınırlarımız içindeki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık, MİLGEM projesinin 3. gemisi Burgazada korvetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Milli insansız uçak ANKA'dan 4 tanesini daha kahraman ordumuzun kullanımına sunduk. Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı uygulamasının TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz. Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi 2 Projesi kapsamında tedarik edilen sistemlerin kalifikasyon ve sertifikasyonunu yaparak işletmeye alıyoruz" diye konuştu."AÇILIŞA DAVET EDİYORUM SENİ BAY KEMAL" Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri güçlendirilerek anne ölüm oranının 100 binde 14'ün altına düşürülmesinin sağlandığını açıklayan Erdoğan, "Tıbbi sarf malzemelerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde teminine imkan veren sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısını yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bine yükselttik. Manisa, Elazığ ve Eskişehir'de 2 bin 67 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 adet yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal. Açılışa davet ediyorum seni, açılışta beraber olalım. Bu hastanelerin ne kadar muhteşem, güzel olduğunu gör, gör de yalandan kurtul" dedi."OBEZİTE İLE MÜCADELE İÇİN 30 ADET OBEZİTE MERKEZİ AÇIYORUZ" Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirecek Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketini kurduk. Obezite hastalarına verilen hizmetlerin standardizasyonu sağladık, acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların ülkemizde üretimi için proje çağrısına çıktık. İkinci 100 gün boyunca obezite ile mücadele için 30 adet obezite merkezi açıyoruz. Yapımı devam eden 9 adet hastane ile 1 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete alıyoruz. Dijital hastane sayısına 10 adet daha ilave ediyoruz. 800 adet kara ambulansının alımını ve dağıtımını tamamlıyoruz. Onlarla birlikte hizmet daha da kolaylaşacak" şeklinde konuştu."KOBİ'LERE 274 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİYORUZ" Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunu tamamlayarak 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini açıklayan Erdoğan, "Böylece, Türkiye'yi uzay teknolojileri alanında bir üst lige çıkaracak şimdiden milli uzay programımızın altyapısını oluşturacak tarihi bir adım attık. Yerli uydularımız için projeler geliştirecek, uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezini hizmete açtık. Milli güvenli veri depolama sistemini üniversitelerimizin ortak kullanımına sunduk. Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini TAİ, TÜBİTAK, Bilgem gibi kritik kurumlarımızda gerçekleştirdik. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını yüzde 8 artırdık. Yeni dönemde Türkiye'nin fikri mülkiyet stratejisini hazırlıyoruz. Uluslararası lider araştırmacı programı kapsamında ilk çağrıyı yapıyor, başvuruları neticelendiriyoruz. Türkiye açık kaynak platformu kurarak açık kaynak kodlu yazılım eko sisteminin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz" dedi."2 BİN 250 GENÇ ÇİFTÇİYE 30'AR BİR TL HİBE DESTEĞİ VERİYORUZ" Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeyle çiftçilere 710 milyon liralık destek sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "99 bin dekar alanı sulamaya açarken 1 milyon dekar alanda modern basınçlı sulama sistemi kurduk. Çiftçilerimize 250 milyon lira hibe desteği verdik Bay Kemal. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. Antalya, Tokat, Bingöl ve Edirne illerinde toplam 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik. Damızlık Koyun Projesi kapsamında üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verdik. Silvan Projesinin en önemli kısımlarından olan 37.5 km uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık ve sözleşmesini imzaladık. Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bir TL hibe desteği veriyoruz. Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapıyoruz. Böylece desteklenen tesislerde gerçekleşecek personel istihdamı ile kırdan şehre göçün azaltılmasını, kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. 23 ilde 41 adet sulama tesisini tamamlayarak 47 bin 543 hektar tarım arazisini sulamaya açıyoruz. 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması projesi kapsamında 253 köyde ağaçlandırma yapıyoruz" dedi. Erdoğan, "İkinci 100 günlük devrede esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için elektronik ihracat platformunun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz. AB'nin genelleştirilmiş tercihler sistemindeki kayıtlı ihracatçı sistemi ile entegrasyonu yönelik mevzuat altyapısını oluşturuyoruz. Blok Zincir uygulamalarıyla dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik istişare toplantıları düzenliyoruz. Gümrük tarife arama programının uygulamaya alınmasını sağlıyoruz. Gümrüklerde elektronik bilgilendirme platformunun oluşturulmasını temin ediyoruz. Yerli üretici firmalarımızın katılımı ile ithalata karşı kullanılan ticaret politikası savunma araçları konusunda seminerler düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 328 kilometre bölünmüş yolu daha tamamlayarak toplam bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 496 kilometreye ulaştırdığını açıklayan Erdoğan, "120 kilometre yeni otoyol daha yaparak otoyol ağını 2 bin 777 kilometreye çıkarttık. Gümüşhane, Ordu, Bitlis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon ve Artvin illerimizde 30 km yeni karayolu tünelini hizmete açtık. Dağları deldik, biz Ferhat'ız Ferhat. Şirin'de milletimiz. Şirin'e ulaşacağız. Van Gölünde hizmet verecek İdris-i Bitlisi feribotunun imalatını tamamladık. Artık Van Gölünde dev bir feribotumuz var. Toplamda 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binalarını hizmete sunduk. Evrensel hizmet kapsamında yürütülen çalışmalarla 997 yerleşim yerine daha 4.5 mobil internet hizmeti erişimi sağladık. 272 km demiryolunu yenileyerek toplam yenilenmiş demiryolu uzunluğunu 10 bin 915 km yükselttik. Karayollarımızdaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 km bütümlü sıcak karışım kaplama yaptık. Mersin ve Konya'da toplam da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezini açılışa hazır hale getirdik. Gebze Haydarpaşa, Sirkeci Halkalı banliyö hatlarını tamamlayarak işletmeye alıyoruz. Yap-işlet-devret modeli otoyol çalışmalarıyla yüksek standartlı ve emniyetli 73 km yolu daha bitirerek otoyol ağımızı 2 bin 815 km yükseltiyoruz. Toplam 246 km uzunluğunda olan Aydın-Denizli otoyolunun 154 kilometresiyle Mersin Silifke Taşucu otoyolunun 92 kilometresinin ihalesini yap işlet devret yöntemiyle yapıyoruz. Ankara-Sivas YHT hattında 100 km tek hat ray şeridini şu anda ray serimi yapılıyor. Ulukışla-Yenice kesimindeki elektrifikasyon çalışmalarını tamamlayarak Boğazköprü-Ulukışla-Yenice-Adana hattının tamamını elektrikli olarak işletmeye alıyoruz. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifini de üretiyoruz. Bakanlıklarımızın yanında Cumhurbaşkanlığımıza bağlı kurumlarımızda geride bıraktığımız dönemde verdikleri sözleri yerine getirmenin çabası içinde oldular. Savunma Sanayii Başkanlığımız, Hisar Hava Savunma Füze Sistemi'nin atış testlerini gerçekleştirdi. Altay tankının motor ve transmisyon sistemlerinin geliştirilmesi projesine başlandı. Güvenlik güçlerimizin kullandığı yerli insansız hava aracı sayısı 52'den 58'e çıkarıldı. Milli muharip uçak geliştirilmesi projesinin uygulama takdimine başlandı. Kurulu milli baz istasyonu sayısı yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 489'a yükseltildi. Önümüzdeki dönemde geliştirilmiş Atak projesinin sözleşmesini imzalıyoruz. Altay seri üretim projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerini imzalıyoruz. MİLGEM İ Sınıfı Firkateyn sözleşmesini imzalıyoruz. Çok amaçlı faz dizinli Radar Faz 1 Projesi'nde güdümlü mermiyle atış testlerini gerçekleştiriyoruz. Satıhtan satıha orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca satıhtan satıha güdümlü mermi adı da Atmaca projesinde seri üretime geçiyoruz. Müşterek taarruz uçağı F-35 için 7. Ana Jet Üssü'ndeki inşaat faaliyetlerini tamamlıyoruz. Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 adet helikopteri kullanıcılarına teslim ediyoruz. Akıncı İnsansız Hava Aracı Projesi sözleşmesini imzalıyoruz. Dev bir şey. Milli baz istasyonu geliştirilmesi projesi kapsamında canlı şebekeye geçerek ürün tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Sürü İnsansız Hava Aracı Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi'ni başlatıyoruz" dedi.(İHA)