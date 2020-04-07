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İşte iPhone 12'nin Beklenen Tasarımı!

Teknoloji severler arasında iPhone 12 ile ilgili söylentiler devam ediyor. Yeni bir söylentiye göre iPhone 12 tasarımı, Apple severleri memnun edecek gibi görünüyor.

07.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:51
İşte iPhone 12'nin Beklenen Tasarımı!
Teknoloji severler arasında iPhone 12 ile ilgili söylentiler devam ediyor. Yeni bir söylentiye göre iPhone 12 tasarımı, Apple severleri memnun edecek gibi görünüyor.

Arka kamera ve ana ekranda bir takım değişikliklerin olduğu söyleniyor. Diğer iPhone'larda olduğu gibi iPhone 12'de de üç arka kamera olacağı, buna ek olarak bir de LİDAR sensör olacağı söylentiler arasında. Bunun yanı sıra ana ekranda yıllardır gerçekleşmeyen çok önemli bir değişiklik olduğu, iOS 14'ün ana ekran widgetlarını ilk kez destekleyeceği belirtiliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok ürünün lansman tarihinde değişikliğe gidilmesi gerekmişti. iPhone 12 için de lansman tarihinde değişiklik olabileceği bekleniyor. Eylül ayının ortalarına doğru lansmanı yapılması beklenen ürün için, Apple firmasının takvime uygun hareket edip edemeyeceği merak konusu.

İPhone 12, Dört Seçenekle Geliyor

iPhone 12 lansman tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama olmamasına rağmen, Apple'ın yeni ürünüyle ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. 4 farklı model şeklinde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 12'nin 2 modeli için arka yüzünde çift lensli kamera olacağı, diğer 2 modelinde ise LİDAR sensör ile birlikte 3 lensli camera olacağı söyleniyor. Telefonun tasarımıyla ilgili en dikkat çekici nokta ise, yeni iPhone 12'lerde bulunan çentiğin diğer iPhone'lara kıyasla çok daha küçük oluşu.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Apple, Teknoloji
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