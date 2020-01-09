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İşte İran'da düşen uçağın patlama anına ait görüntüler

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:01
'ın başkenti 'da Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İran'ın başkenti Tahran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yere çakıldıktan sonra patlama meydana geldi. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tahran'da dün İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.
(İHA)
İşte İran'da düşen uçağın patlama anına ait görüntüler

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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