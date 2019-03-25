İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller

2018 yılının işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre geçtiğimiz yılda işsiz sayısı bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı en yüksek bölge ise TRC3 diye adlandırılan Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. İşsizlik oranı en düşük bölge ise TR82 olarak adlandırılan Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.

İşte işsizliğin şehirler bazında oranları:

EN YÜKSEK İŞSİZLİK YÜZDE 25 İLE MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK VE SİİRT'TE

İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI YÜZDE 55,3 İLE TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ'DE

En yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 59,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 40,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.