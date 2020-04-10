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İşte İstanbul'da açık olacak olan işletmeler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gece saat 00.00'dan itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletmeleri ve kimlerin sokağa çıkabileceğini açıkladı.

10.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:30
İşte İstanbul'da açık olacak olan işletmeler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gece saat 00.00'dan itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletmeleri ve kimlerin sokağa çıkabileceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletmeleri, "Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul'da açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.), her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri" şeklinde açıkladı.
VALİ YERLİKAYA, KİMLERİN SOKAĞA ÇIKABİLECEĞİNİ İSE ŞÖYLE AÇIKLADI:
"Demirçelik ve cam sektörü sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar. Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel
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