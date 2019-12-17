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İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın içinde yer alan Gökhan Çıra, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başının şiştiğini ve boğazının çizildiğini gösteren Çıra, "Bana bunu Fatih Terim'in ekibinden biri yaptı. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı." dedi.

17.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:52

Tuzlaspor ile arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'da oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, Fatih Terim'in ekibinde yer alan birisinin kendisine saldırdığını iddia etti. İşte Çıra'nın açıklamaları:

"Bana bunu(kafasındaki yarayı göstererek) yapan Fatih Terim'in ekibinden birisidir. Kel birisiydi, kafası da yarılmıştı, çıkışta görebilirsiniz. Maç bitmeden 5 dakika kala Muslera yedek kulübesine laf atıyordu. Maç bitti, yenildik, ben içeri gidiyordum üzgün bir şekilde, geldi yanıma küfür falan etmeye başladı, yabancı, bir şeyler demeye başladı. Sonra o gitti geldi Fatih Terim'in ekibinden biri kafa attı.

"AZ BİLE YAPTIM, SİZ GİDİN PSG'Yİ YENİN"

Ben Galatasaray altyapısında neler yaşadığımı bildiğim için Galatasaray'a cephe aldım. 2-0 ilk maçı yenmişim, Galatasaray'ı sahasında yenmişim, ağlayayım mı? 'Hadi ya 2-0 Fatih Terim'i yendik' diye ağlayayım mı? Sevineceğim tabii ki, az bile yaptım. Onlar bunu ciddiye alıp bu şekilde kadro çıkarıyorsa ben de diyorum ki siz gidin PSG'yi yenin, bizi rakip almayın, gidin onlara bu şekilde oynayın, Brugge'e karşı bu şekilde oynayın."

İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!

Fatih Terim, Galatasaray, Gökhan Çıra, kavga, Spor


HABER YORUMLARI (31)
SELİN CİĞERCİ:neyapmışlar böyle kocişime gel canım gel kollarıma
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ACIGERÇEK:tuzlayı yendi diye noldu noldu diyecek kadar düşmüş gs :D
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ESENYURT:Yoo fbli bjkliler göbek attı ya geçen hafta :) üzgün olan tuzla değil kuşlar:) gs de 15 mi 16 mı tr kupası varken bjk fb de kaç:) topla gsye yetişemiyorlar:)))
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6 5
FUTBOLSEVER:az bile yapmış bu adam olmayan futbolcu müsveddesi önce adam gibi konuş, saygıyı öğren, insanları tahrik etme, yenilmek ve yenmek şereftir önce adam olll
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EA ES:Abi kalecin futbolcun yöneticin canlı yayın da seyirciye hareketler yapıyor. Polis var yanlarında. Sonra garip iftiralar. Neyin peşindeler anlamadım.
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KARŞIYAKA:Muslera dediler şimdi kel biriydi yarın daşa çarptım:)))
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KEMAL:Bu fatih terim böyle ezik bi adam bunları men edin spordan gitsin pavyon da usaklik etsin
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GALA1905:kes lan
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5 5
CİM BOM:Ne o ya fenerlilere birşeyler mı battı! Alayı bu sütü bozuğun derdine düşmüş.
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2 1
BAM BAM...:HADİ LAN ORDAN GS NİN ALT YAPISINDA YETİŞECEKSİN SANA KAFA ATANI TANIMAYACAKSIN .BU YALAN DOLAN NE AHLAKSIZ.
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19 14
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