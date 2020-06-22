İşte kayıp Derya"yı arama çalışmalarından sıcak görüntüler

Bursa'da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor.

İşte kayıp Derya
22.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:58
Bursa'da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor. Şelalelerde, vadilerde devam eden çalışmalar böyle görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerini vurdu. Bölgede aynı aileden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Gün boyunca hasarlar sarılmaya çalışılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gün boyunca bölgede incelemelerde bulundu.

Dere yatağına yaptıklarını evde sel sularına kapılan 5 kişilik Bilen ailesinin 4'ünün cansız bedenine ulaşılmış, ailenin ferdi 16 yaşındaki Derya Bilen'in ise izine rastlanılmamıştı. Bölgede AFAD, JAK, UMKE, AKUT, NAK, BAKUT, ANDA, İHH ile toplam 250'yi aşkın sivil arama kurtarma ekipleri tarafından Derya Bilen, derin vadiler, şelaleler, uçurumlar ve dere yataklarında baton ve sopalarla didik didik aranıyor. Zor bölgelere halatlarla iniliyor. Aramalara havadan da insanlı keşif uçağı (UKİ) destek sağlıyor. Kendi güvenliklerini de elden bırakmayan arama kurtarma ekipleri talihsiz kızın bulunması için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu gece de çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Derya Bilen, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Haberler››3. Sayfa››İşte kayıp Derya'yı arama çalışmalarından sıcak görüntüler - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:55: Sibirya Böyle Sıcaklık Görmedi: Alarm Verildi! - Haberler 00:55: iOS 14 Ne Zaman Çıkacak? İşte iOS 14 Çıkış Tarihi - Haberler 00:55: Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak - Haberler 00:22: Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı? - Haberler 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı 00:16: 22 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:01: Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri - Haberler 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 23:40: Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı - Haberler 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı