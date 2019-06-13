İşte Konami'nin yeni oyunu eFootball PES 2020'nin detayları!

Profesyonel futbolcu ve FC Barcelona forveti Lionel Messi; "eFootballPES 2020'nin kapağında olmaktan çok mutluyum. Küçüklüğümden beri sıradaki kapağın kim olacağını her zaman takip etmişimdir. Şimdi benim oğlum oyunu oynuyor ve şunu söylemeliyim ki beni oyunun kapağında göreceği için çok heyecanlı. Daha önceleri bana defalarca oyunun kapağında neden benim olmadığımı sormuştu fakat artık kapakta olacağım için çok mutluyum." dedi.

YENİ MODLAR DİKKAT ÇEKİYOR

PES 2020, eFootball'da devrim yaratacak ve sporu küresel bir izleyici kitlesine tanıtacak cesur bir vaatle, sektörün önde gelen futbol simülasyonunun yeni dönemini başlattı. PES serileri oyunun her anını, tam bir özgürlük ve kontrol anlayışıyla dolu birçok değişiklikle sunabilmek için, oyun hayranlarının geri bildirimlerini dikkate alarak hareket etmiştir. Temel değişiklikler; yeniden inşa edilen Master League'i, Matchday olarak adlandırılan yepyeni modu ve görsel kimliği yeniden elden geçirilen oyun içi menüleri kapsıyor.

Konami Marka & İşGeliştirme Yöneticisi Jonas Lygaard: "Bugünkü eFootballPES 2020 duyurusu; şirketimizin yeni duruşunu, eFootball'un gelişmesi için verdiğimiz sözleri ve PES'in bu zamana kadarki kaydettiği ilerlemeleri tanımlamaktadır. KONAMI'nin PES Ligi için devam eden yatırımları ve eFootball.Pro turnuvaları, artı olarak futbol simülasyon oyunları için çıtayı sürekli yükseltmeye olan bağlılığımızla birlikte eFootball PES serisinin geleceği için hiç bu kadar heyecanlı olmamıştık. " dedi.

OYUNDA INIESTA DETAYI

Efsanevi orta saha oyuncusu Andrés Iniesta'nın, doğuştan gelen kabiliyetiyle etrafındaki boşluğu okuyabildiği ve geçilemez olduğu düşünülen bir savunma hattının bile en dar aralıklarından dinamik top sürme tekniğiyle geçebildiği Finesse Dribble da oyunun içinde en son eklenti olarak yer alacak.

Futbolun en eğlenceli oyuncularından biri olarak tanınan Ronaldinho'nun benzersiz futbol tarzı da PES 2020'ye geliyor. Oyuncuların onun gibi hareket etmelerine izin veren animasyon setleri, rakipleri geçmek için benzersiz teknik yetenekler, seri hareketleri, göğüs ve sırt kontrolü gibi gösteri figürleri ile topa ilk dokunuş teknikleri oyunda yer alıyor.

YENİDEN İNŞA EDİLEN MASTER LEAGUE

Hayranların çok sevdiği Master League'de büyük değişimler yer alıyor, Bu değişimler hikaye ilerleme kontrolü konusunda dizginleri oyunculara bırakan, güçlü ve etkileşimli yeni bir diyalog sistemini de içeriyor. Bu yenilik, oyuncuların ilerleyişini sürdürmeleri ve kendi kişisel Master League hikayelerini oluşturmaları için kişiliklerine uygun yanıtlar seçmelerine imkan tanıyor.

PES 2020 transfer marketinde; transferlerin, transfer ücretlerinin, maaşların ve diğer unsurların gerçeğe yakın olmasını sağlayan yepyeni bir algoritma yer alıyor.

DİĞER EKLENTİLER

Röportajlar sırasında ve Master League ana menüsündeki medya arkaplanında gösterilebilecek sponsor logoları oluşturun ve özelleştirin.

Farklı vücut şekilleri ve ölçülerindeki bireylerin görüntülerini yakalamak için kullanılan yüksek performanslı 3D tarama teknolojisi sayesinde yönetici modellerinizi daha özgür bir şekilde özelleştirin. Ya da Master League içinde yer alan efsanevi yöneticileri avatarınız olarak kullanabilirsiniz; Zico, Cruyff ve Maradona gibi…

YEPYENİ MOD: MATCHDAY

PES 2020'nin yepyeni modu, Matchday futbol kültürünün özünü içeren rekabetçi formatıyla oyuncuları seyirci koltuğundan kaldırıp sahaya atacak. Haftalık etkinliklerin başında, kendinizi her iki taraftan biriyle eşleştirin; mükemmel verilmiş paslar ve gol durdurma hamlelerinizle zafere yönelik puanlarınızı arttırır.

PES'in yeni oyuncuları ve sezonluk veteranlarıyla birlikte çalışarak Grand Final için kendinize avantajlar yaratın. Haftalık etkinliklerin son aşamalarına giderken, oynanan tüm grup maçlarının değerlendirme analizleriyle her yönden en iyi performans gösteren kullanıcıyı bulmayı sağlar. Bu kullanıcılar Representatives olarak adlandırılırlar ve seçtikleri taraf adına Grand Final'de yarışmaya hak kazanırlar–Matchday modunda canlı yayında izlenebilir.

EK OYUN ÖZELLİKLERİ

Master League ve Matchday eklentilerinin yanında, fanların geri bildirimleri doğrultusunda sayısız eklenti PES 2020'ye getirildi. Bunların arasında; geliştirilmiş aldatma mekanikleri ve yeni teknikler; duruma duyarlı vuruş hassasiyeti; çok daha gerçekçi savunma ve kasıtlı faul eklentileri; sahadaki oyuncu kişiliğini yeniden şekillendiren uyarlamalı bir oyuncu etkileşim sistemi; ve daha fazlası yer alıyor.

Buoyun daha once hiç bu kadar harika olmamıştı. PES 2020, geliştirilmiş aydınlatma motoru, geliştirilmiş oynatma modelleri, gerçekçi kesit görüntüler ve tekrar oynatma ile birlikte, çarpıcı bir yayın hissi veren; tamamen yeni ve önceden ayarlı kamera açısını sizlere sunuyor.

eFootballPES 2020 ; PlayStation 4, Xbox One, ve PC için10 Eylül'de Amerika- Avrupa- Asya bölgelerinde aynı anda çıkacaktır. Ayrıca, özel FC Barcelona Club Edition, oyun çıkışıyla birlikte fiziksel olarak satın alınabilecektir.- Fanlar,FC Barcelona versiyonunun kapak görseli için, 12 Haziran'dan itibaren website üzerinden oy verebilirler.

Kaynak: DHA