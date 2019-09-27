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İşte köprüde herhangi bir hasarın olmadığının kanıtı !

İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu, görüntülendi.

27.09.2019 13:10
İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu, görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde köprüde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor.
İstanbul'da dün Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Çok geçmeden sırrı çözülen fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu anlaşılmıştı. Herhangi bir hasarın olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu, köprü üzerinden görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde iddia edildiği gibi bir hasarın söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor.
(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)
İşte köprüde herhangi bir hasarın olmadığının kanıtı !

İstanbul, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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