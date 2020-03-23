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İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü yayılmaya devam ediyor.

23.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:13
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü Aralık ayından bu yana yaklaşık 190 ülkeye yayıldı. Binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Dünya genelinde hastalık 339 bin 600 kişiye bulaştı. En fazla enfekte sayısının görüldüğü Çin'de artık vaka görülmüyor. Vakaların fazla olduğu ülkeler, İtalya, ABD, İspanya , Almanya, İran ve Fransa... Şu ana kadar 15 bine yakın kişi kovid 19 nedeniyle hayatını kaybetti. En fazla can kaybı İtalya ve Çin'in ardından 1772 ile İspanya, 1685 ile İran, 700'ye yakın kişiyle de Fransa'da… 25 bine yakın kişinin virüse yakalandığı Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 94…Almanya Başbakanı Angela Merkel de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun virüs testinin pozitif çıktığını, Merkel'in, testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti. Alman başbakanın yakın zamanda test yaptırması bekleniyor. En fazla riskli ülkelerden biri de ABD. Ölü sayısının 400'e yükseldiği, 35 binden fazla enfektenin olduğu ülke hareketli günler geçiriyor. ABD Başkanı Trump, Washington, New York ve California'nın korona virüs sebebiyle 'büyük felaket bölgesi' ilan edilmesi talebine onay verdi. Trump, 3 eyalette ulusal muhafızların harekete geçirildiğini açıkladı. Yunanistan'da korona virüs salgını nedeniyle bu sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tedbirlerin artırıldığı ülkede, 600'den fazla vaka var, şu ana dek 15 de can kaybı... İspanya'da, son 24 saatte yeni tip korona virüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı bin 720'Ü aştı. Bilançonun arttığı bir diğer ülke İran… Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 129 kişi hayatını kaybetti. 22 bine yakın vakanın olduğu İran'da hastaneler yetersiz kaldı. Fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. İspanya'da 28 bin 603 korona virüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, korona virüs tespit edilen hastaların koridorlarda yatırıldığı ortaya çıktı.
(İHA) İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum

Kaynak: İHA

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İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, İspanya, İran, Güncel

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