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İşte korona virüsün İstanbul trafiğine etkisi

İstanbul'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 90 düştü.

09.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:31
İşte korona virüsün İstanbul trafiğine etkisi
İstanbul 'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 90 düştü. Vatandaşların yarısı ulaşım için otobüsleri tercih ederken, metrobüs kullanım oranı yüzde 12'de kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, yeni tip korona virüsün mega kentin trafiğine olan etkisini paylaştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı yüzde 90 düştüğü görüldü. 2-6 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 7 milyon 500 bin 188 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 23-27 Mart tarihleri arasında 1 milyon 505 bin 188 kişi tarafından kullanıldı. Vatandaşların yüzde 49.1'i ulaşımda otobüsü tercih etti. Yüzde 28.8 ise metro ve tramvay kullandı. Metrobüsü kullanım oranı ise yüzde 12.8'de kaldı. Yüzde 3.1 ile deniz yolu en az tercih edilen ulaşım aracı oldu.

Öte yandan alınan önlemler kapsamında Avrupa ve Anadolu yakası arasında geçiş 11 Mart sonrasında yüzde 52.8 azaldığı açıklandı. İki yaka arasında geçen vatandaşların yarısına yakınının 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullandığı görüldü. Korona virüs nedeni ile İstanbul trafiğinin yoğunluğunun da değiştiği belirtildi. Normal zamanlarda 08.00-09.00 saatleri arasında zirve yapan trafik yoğunluğu 17.00-18.00 saatleri olarak değişti. Ana arterlerde kullanılan araç sayısının yüzde 35.8 azaldığı belirtildi. Ortalama hız korona virüs öncesi saatte 54 kilometre ölçülürken bu rakam 68 kilometre hıza ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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