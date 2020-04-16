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İşte Koronavirüse Karşı En Güvenilir Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Geçtiğimiz gün yapılan araştırmada 180'den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs için en güvenilir ülkeler belli oldu.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
İşte Koronavirüse Karşı En Güvenilir Ülkeler: Türkiye Kaçıncı Sırada?
Geçtiğimiz gün yapılan araştırmada 180'den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs için en güvenilir ülkeler belli oldu. Türkiye 'nin Koronavirüse karşı en güvenilir 36. ülke olduğu ortaya çıktı.

Forbes 'un düşünce kuruluşu DKV Global'in oluşturduğu Koronavirüs tablosu birçok noktada dünya dengelerini göstermiş oldu. Sadece Avrupa 'da iki milyondan fazla enfekte Koronavirüs hastası bulunuyorken bu sayı ülkemizde 1.518 vakaya ulaşmış durumda.

Koronavirüse karşı en güvenilir ülke

Ülkelerin aşı geliştirme kapasitesi, sağlık sektörü gücü ve ekonomik sarsıntılar gibi çeşitli faktörlerin göz önüne alınarak oluşturduğu Koronavirüs güvenlik listesinin ilk üç sırasında İsrail, Almanya ve Güney Kore yer alıyor. Koronavirüse karşı en az hasarı yaşayan bu ülkeler, önemleri sıkı bir şekilde uyguluyor.

Virüsün ilk olarak ortaya çıktığı ve sıkı tedbirler uygulayan Çin'in ise güvenilirlik konusunda 5. sırada yer alması dikkatlerden kaçmadı. Yine aynı şekilde Koronavirüse karşı ciddi önlemler alan Türkiye'nin ise 36. sırada olduğunu hatırlatalım.

Koronavirüsten en çok kim etkilendi?

Avrupa son dönemde virüsün ana merkezi haline geldiğinden dolayı Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerin tümü en yüksek risk düzeyinde yer alıyor. Ancak bunların arasında en çok İtalya'nın kayıp yaşadığını ve virüsün etkilerini bir süre daha atlatamayacağı düşünülüyor.

Koronavirüse karşı hayatı normalleştirme çabaları devam ediyorken ülkemizde önlemler sıkı bir şekilde uygulanıyor. Geçtiğimiz gün alınan kararla birlikte hafta sonları düzenli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacağını öğrenmiştik.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Forbes, Avrupa, Teknoloji
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