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Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi

Uzmanlara göre, yeni tip koronavirüs salgını akciğerlere büyük zarar veriyor. Durumun ciddiyeti, hazırlanan bir sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi.

26.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:32

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 22 bini aşkın ölüm gerçekleşti ve 500 binden fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Peki, Kovid-19 bulaştığı bir kişinin akciğerlerine nasıl zarar veriyor? Hastalığa ilişkin merak edilen bu sorunun yanıtı George Washington Üniversite Hastanesi'nde, 3D sanal gerçeklik modellemesi ile büyük oranda verildi. Üç boyutlu modelleme, hastanede tedavi edilen COVID-19'lu bir hastanın akciğerleri örnek alınarak hazırlandı.

İşte koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar!

İYİLEŞEN HASTALAR BU HASARI ÖMÜR BOYU TAŞIYORLAR

Nefes darlığı, yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye giden 50'li yaşların sonundaki bir hasta, 18 Mart'ta tedavi altına alındı. Sarı renkli bölümler, koronavirüsün akciğere verdiği hasarı gösteriyor.

Bilim insanlarına göre hastaların akciğerlerindeki hasar oranı arttıkça solunum cihazına olan ihtiyaç da artıyor. Asıl endişe duyulan şey ise hasta iyileşse bile akciğerlerindeki hasarın kalıcı olma ihtimali. Çünkü, bazı hastaların iyileştikten sonra akciğer kapasitelerinin yüzde 20 oranında azaldığı görüldü ve bu hasarı ömür boyu taşıyorlar.

"MÜCADELE İÇİN TOPLUM ÇABASI GEREKİYOR"

Öte yandan, George Washington Üniversite Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi bölümünde görev yapan Dr. Keith Mortman, teknolojinin bu noktada tıp uzmanlarına daha da yardımcı olduğunu belirterek, bu örneklemenin halk için önemli bir mesaj olduğunu söylüyor. Mortman, "Hastalığın ciddiyetinin gerçekten anlaşılmasını istiyorum. Umarım, kalabalık gruplar halinde toplanmadan önce iki kez düşünülür. Uyarılara dikkat etmeyen, hala evde kalmayan, önlem almayan, ellerini yıkamayan insanların bunu görmelerini ve zararı anlamalarını istiyorum. Mücadele için toplum çabası gerekiyor" diyor.

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Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Etiketler: George Washington, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar!

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