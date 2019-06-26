26.06.2019 11:25
Haberler » Spor » Haber

İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi

Fenerbahçe'nin, evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonrasında tribünler Mehmet Topal'a tepki göstermişti. Yaşananlar sonrası Topal yaptığı açıklamada, "Yapanların istediği gibi sonuçlanmayacak" demişti. Hatta bu konu için bir oyuncunun tribündekilere para verdiği iddiası bile ortaya atılmıştı.

26 Mayıs 2019 tarihinde Fenerbahçe 'nin, evinde Antalyaspor 'u 3-1 mağlup ettiği maçta belki de ayrılığı hızlandıran gelişme yaşandı.

Fenerbahçe evinde Antalya'yı yenerken tribünlerden Mehmet Topal 'a tepki gösterilmişti. Topal, hocasına dönerek oyundan çıkmak istediği iletmiş, fakat Yanal oyuncunun devam etmesini sağlamıştı.

MAÇ BİTİNCE TRİBÜNLERE GİTMEDİ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular, tribünleri selamlamaya giderken, Mehmet Topal soyunma odasına yönelmişti. Yanal da dahil takımdaki kimse Topal'ı bu kararından vazgeçirememişti. Bu yaşananlar sonrasında ayrılığın ilk adımının atıldığı düşünülüyor.

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARIN İSTEDİĞİ GİBİ BİTMEYECEK"

Mehmet Topal, o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak. Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum." demişti.

İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi

BabelBabel'den Fatih Terim'i çıldırtan istek

FenerbahçeFenerbahçe'den Renato Sanches bombası!

Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdıFenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Antalya , Antalyaspor , Fenerbahçe , Mehmet Topal , Spor

YORUMLAR(3)
KENAN:Ali koç tek işin tribünlere oynamak topalı çok ararız
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
060:küme düşmüştü topal olmasa idi ölumune oynadı.
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
AKIN:Allah''ım sonunda bu geri pas delisinden kurtulduk.
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:25 Sergen Yalçın'dan kulüp tesislerine tam not
13:24 Galatasaray, ölümünün 12. yıl dönümünde Jupp Derwall'i unutmadı
13:18 Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde 5 Türk takımı yer alacak
13:10 Lazio'da Yusuf Yazıcı iddiası
13:07 Washington'da yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
13:05 Karşıyaka'da Sarıca heyecanı
12:57 Çizme'den Anadolu'nun zirvesine