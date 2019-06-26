İşte Mehmet Topal'ın Fenerbahçe'den ayrılık sebebi

26 Mayıs 2019 tarihinde Fenerbahçe 'nin, evinde Antalyaspor 'u 3-1 mağlup ettiği maçta belki de ayrılığı hızlandıran gelişme yaşandı.

Fenerbahçe evinde Antalya'yı yenerken tribünlerden Mehmet Topal 'a tepki gösterilmişti. Topal, hocasına dönerek oyundan çıkmak istediği iletmiş, fakat Yanal oyuncunun devam etmesini sağlamıştı.

MAÇ BİTİNCE TRİBÜNLERE GİTMEDİ

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcular, tribünleri selamlamaya giderken, Mehmet Topal soyunma odasına yönelmişti. Yanal da dahil takımdaki kimse Topal'ı bu kararından vazgeçirememişti. Bu yaşananlar sonrasında ayrılığın ilk adımının atıldığı düşünülüyor.

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARIN İSTEDİĞİ GİBİ BİTMEYECEK"

Mehmet Topal, o dönem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak. Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum." demişti.