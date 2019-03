İşte Mudanya'yı Geleceğe Taşıyacak Projeler

Kaynak: İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Mudanya halkının hamaset, kavgacı ve baskıcı belediye yönetimine değil, hizmet odaklı belediye yönetimine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Değişim ve yenilenmeye ihtiyacı var ve sahada yaptığımız çalışmalarda görüyoruz Mudanya halkı değişim istiyor, kararını verdi. 13 gün sonra inşallah bu süreci ivedilikle başlatacağız" dedi.Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, Mudanya halkı için hazırladığı yeni dönem projelerini basın mensuplarına tanıttı. Mudanya BURFAŞ Sosyal Tesisleri'nde sabah saatlerinde düzenlediği tanıtım toplantısında Bursa ve Mudanya basınıyla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, "Biz Mudanya çocuğuyuz, Mudanya aşığıyız. Bu kentte yaşıyoruz. Bu kente yapılanları ve yapılmayanları görüyoruz. 5 yıl önce seçilip de Mudanya halkına verdiği sözlerin hiç birini yerine getirmeyen, toplumun tüm kesimleriyle kavgalı hem bir belediye başkanı hem de baskıcı bir belediye yönetimi yüzünden Mudanya'da hakim olan huzur ortamının her geçen gün kaybolmakta olduğunu gördük, belediye ile ters düşen esnafın dükkanlarının yıkıldığını, cezalar geldiğini, esnaf odası başkanının evinin mühürlendiğini, mahkeme kapılarında vatandaşın süründürüldüğü sürecini hep birlikte yaşadık. İyi ki demokrasi var, iyi ki seçim var.31 Mart'ta tüm bu sıkıntılı süreçleri hep birlikte sonlandıracağız" dedi.Mudanya sahil, park ve konser alanıSahil Park ve Konser Alanı projesi ile Mudanyalıların tam anlamıyla denizle buluşacağını belirten Ünal, "Dolgu alanı, Mudanya'nın yeni eğlence merkezi Bursa'nın yeni çekim merkezi olacak. Projemizin en büyük özelliği neredeyse 30 dönüm alanın yüzde 80'i yeşil alan olarak ilçeye kazandırılmasıdır. Proje kapsamında dinlenme alanları, lunapark ve çocuk su parkı, kafeteryalar, balık restoranlarının yanı sıra her türlü konser ve festivale de ev sahipliği yapacak. Proje birçok eksikliği de çözüme kavuşturacak. Tekneye ulaşmak için denize iniş rampası ve tekne park alanı estetik şekilde projenin bir parçası olacak. ve Mudanya Belediyesi'nin yüzde 300'lere varan faiş zammında, yasal prosedürler bize izin verdiği ölçülerde indirim yapacağız" diye konuştu.Halitpaşa Parkı ve Kapalı Otopark ProjesiBin araç kapasiteli katlı otopark projesini de anlatan Ünal, "Mevcut Mudanya stadyumumuzu kaldırıyoruz. Yerine yer altına iki katlı Bin araç kapasiteli otopark yapılacak. Ücretsiz olacak olan otoparkın, üst kısmı ise halkımız için dinlenme alanları, yürüyüş ve koşu parkuru, peyzaj düzenlemeleri ile Mudanya'mız için yeni bir yaşam alanı olacak. Halitpaşa Parkı ve kapalı otopark da Mudanya'da değişimin önemli duraklarından biri olacak.İlk etapta hayata geçireceğimiz 3 Bin 600 araç kapasiteli kapalı otoparklarımızla Mudanya'ya nefes aldıracağız. Bu otoparklarımız tüm Mudanyalı hemşerilerimize ve esnafımıza ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Bu kapsamda Güzelyalı Marina yenilenecek modern yüzü ile bölgeye değer katacak. Yat ve tekne kapasitesi denizde 317, karada ise 150'ye ulaşacak. Proje kapsamında; kafeler, restoran ve ajans ofisleri, yat kulübü, halka açık yeşil alanlar, açık ve kapalı otoparklar, konaklama üniteleri yer alacak. Ayrıca, deniz tutkunlarının tekne ve sandal bağlama sorunlarını da ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler ile Mudanya yat turizminden de hak ettiği payı alacağına inanıyoruz. Yeni dönemde Mudanya, gerçek bir sahil kenti kimliği ile öne çıkacak. Bu hedef doğrultusunda yapacağımız Kumyaka Marina ile Türkiye'nin her köşesinden yatçıları ilçemize çekmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Ulaşım projeleriÜnal, "Bir şehrin marka değerini oluşturmak, turizm hedeflerine ulaşmak için temel önceliklerin başında ulaşım ve trafik geliyor. Ne yazık ki Mudanya'mız bu konuda vatandaşına eziyet veren bir ilçeye dönüştü. ve ben söz veriyorum. Trafik ve ulaşım Mudanya için sorun olmaktan çıkacak. Bakınız henüz göreve gelmeden Güzelyalı Eğitim Mahallesini Mudanya Yoluna bağlayan bağlantı yolunu tamamlamak üzereyiz. Bu daha küçük bir dokunuş. Daha yapacak çok işimiz var. Çağlayan kavşağının yanı sıra en büyük hayalimiz ve sözümüz Güney Çevre Yolunu bu dönem gerçekleştirmek. İktidar gücü, Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Güney Çevre Yolunun gündeme alınıp, projelendirilmesi sağlanacak. Hayata geçirilecek bu yolla Aydınpınar Göynüklü, Yeni Mahalle, Halitpaşa, Kumyaka ve Tirilye bağlantısı da sağlanmış olacak. Mudanya'mızda şehir içi trafik sorununun nedenlerinden birisi yol boyunca yapılan araçların park etmesi. Zaman zaman hayatı durma noktasına getiren park sorununu ilk etapta ilçemizin farklı bölge ve noktalarında yapacağımız 3 Bin 600 araçlık otoparklarla nefes aldıracağız" dedi.Mudanya ve Trilye arasına BUDO seferleriÜnal, "Mudanya deniz kenarında ancak biraz denizden özellikle deniz ulaşımından ve turizminden çok faydalanan bir şehir değil. BUDO seferleri ile Mudanya - Tirilye ulaşımı artık daha rahat ve keyifli bir hal alacak. Ayrıca Mudanya'nın güzelliklerini denizden de görme fırsatı yaşayacak olan vatandaşlarımıza alternatif ulaşım imkanı sağlanacak. Özellikle bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle iç turizmin ciddi oranda artış göstereceğini bekliyoruz. Mudanya'da mevcut belediye başkanı ve yönetiminin baskıcı, kavgacı tutumundan dolayı hizmet üretemediğinin de altını çizen Dr. Ünal" Büyükşehir Belediye Başkanı ile merkezi hükümeti yok sayarak kendi sırca köşkünde oturarak sorunlar çözülemez. Biz göreve geldiğimizde hem büyükşehir belediye başkanlığımızın hem de hükümetimizin gücüyle Mudanya'yı ve Mudanya halkını gerçek hizmet odaklı belediye yönetimi ile buluşturacağız. Mudanya artık değişim ve yenilenme istiyor. Mudanya'nın en az bir 5 yıllık süre zarfında çok ciddi bir rehabilitasyon programına ihtiyacı var. Kararını verdi. Biz bu isteği görüyoruz. Bu talebin doğrultusunda çalışıyoruz" diye konuştu."Seçimler için değil değişim ve hizmet için çalışıyoruz"Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ahmet Murat Ünal, bir gazetecinin, "Anketlerde nasıl bir sonuç çıkıyor?" sorusuna, "Gayet iyi. Sonuçlar tam beklediğimiz gibi değişim talebiyle örtüşüyor. Mudanya halkı kararını verdi" cevabını verirken, bir başka gazetecinin, "Seçimleri kazanacak mısınız?" sorusuna da, "Evet, yüzde yüz kazanacağız. Çünkü bizim bu kente yönelik borcumuz, ideallerimiz, hayallerimiz var. ve biz bu çalışmaları sadece seçimleri kazanmak amacıyla yapmıyoruz, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükselten bir şehirde daha rahat ve huzurlu, mutlu yaşaması için çalışıyoruz. 31 Mart'ta tam 13 gün kaldı. Mudanya halkı kararını verdi, değişim ve yenilenme istiyor. Bize bu fırsatı verdiği için de Rabbime ne kadar şükretsek az. Mudanya gerçek belediye yönetimi ile tanışacak ve göreceksiniz, kısa sürede değişim kendini bu kentte hissettirecek. Mudanya ayrıcalıklı hayatın bir adresi olacak. Ekibimiz, projelerimiz ve kaynağımız hepsi hazır. Biz güçlü bir ekiple yola çıktık. Projelerimiz de özenle ve ciddiyetle uzun soluklu olarak hazırlanmış uçuk kaçık olmayan, ayağı yere basan, gerçekçi ve tüm vatandaşlarımızı kapsayan, kucaklayan, birleştiren projeler" dedi. - BURSA