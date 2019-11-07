İşte Muradiye Şantiyesinde Yaşananların Gerçek Yüzü

Açıklamada, olayın hiçbir şekilde alacak-verecek ya da icra gibi bir durum olmadığı, Manisa Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararının yok sayılarak tahliye edilmek istenmelerinden kaynaklandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uzun yıllardır Muradiye Mahallesi'nde İl Özel İdaresi tarafından şantiye tesisi olarak kullanılan Sümerbank'a ait arazi üzerindeki tesisler, Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte Özel İdarelerin kapatılması nedeniyle Manisa Valiliğinde kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyemize verilmiştir. Büyükşehir Belediyemiz de, söz konusu şantiyenin bir kısmını MASKİ Genel Müdürlüğüne, bir kısmını da Yunusemre Belediyesine devrederek, yine şantiye olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır.

Daha sonra adı geçen alan, Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılmış ve satış şartnamesinde hiçbir kamu kurumu veya belediyenin ihaleye giremeyeceğini şart koymuştur. Açılan ihaleye giren; daha önce Manisa Büyükşehir Belediyemizden birçok ihale alan, Manisa'da müteahhitlik hizmeti veren, son yıllarda belediyemizden ihale alamadığı için Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu tüm ihalelere itiraz eden, dava açan ve açtığı davaları kaybeden, böylece Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetleri engelleyen GENÇ İNŞAAT SAHİBİ HÜSEYİN GENÇ tarafından satın alınmıştır.

Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra adı geçen firma, Manisa Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararını yok sayarak, kamu yararına hizmet veren, Manisalılara hizmet eden Manisa Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve Yunusemre Belediyemizi bu alandan zorla çıkarmak istemektedir. Bazı internet sitelerinde çarpıtılarak sunulduğu gibi, olay herhangi bir icra meselesi değil, ihale alamadığı için kendince Manisa Büyükşehir Belediyemizi dolayısıyla Manisalıları cezalandırmaya çalışan firma ve onun sahibinin hırsıyla ilgilidir. Yaşananlarla ilgili takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.