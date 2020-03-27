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Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı

Dünyada etkisini sürdüren, binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınından sonra gözler, Osmanlı döneminde kullanılan İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'na çevrildi.

27.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:47

Dünyanın birçok ülkesine yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs sonrası, günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden birisi 'karantina' oldu. Dünya tarihi boyunca belli zaman aralığında çıkan salgınlar, milyonlarca insanın ölümüne sebep olurken, eski tarihlerde virüsün önüne tıbbi çarelerin yanı sıra karantina uygulamasıyla da geçildi.

OSMANLI DÖNEMİNDE SALGIN HASTALIKLARDA KULLANILMIŞTI

Osmanlı döneminde de tehdit haline gelen bulaşıcı hastalıklarla, İzmir 'in Urla ilçesinde bulunan Karantina Adası ile başa çıkılmıştı. 1865 yılında yapılan Karantina Adasında, günümüzdekine benzer olarak ilmi açıdan ilk karantina uygulaması yapılmıştı.

NASIL KULLANILIYORDU?

Karantina Adası'nın kullanımı hakkında bilgiler veren Urla Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz, "İzmir'e gelen yolcuların gemileri birkaç gün açıkta demirliyor. Daha sonrasında yolcular ve mürettebat kişisel eşyalarıyla beraber kıyıya geliyorlar. Burada bulunan raylı sistemle yolcuların eşyaları binaya taşınıyor. Daha sonra da yolcular binaya giriyorlar. Yolcular içeri girdikleri zaman kadın ve erkek olarak ayrılıyorlar, eşyaları da ayrı bir yere götürülüyor. Yolcuların burada muayeneleri yapılıyor ve hastalığı olduğu tespit edilenler duşlara alınmıyor ve ada içerisindeki tecrit ünitelerine götürülüyorlar. Bu adanın tamam 323 dönüm ve tamamıyla karantina kampüsü. Duşların yaklaşık yarım saatlik bir süreci var. O zamandaki karantinayı yapan buharhanenin de süresi yarım saat. Yolcuların bütün eşyaları buharhanedeki yüksek basınç ve ısıyla dezenfekte ediliyor" dedi.

"GÜNÜMÜZ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYABİLECEK ALT YAPI BURADA YOK"

Yılmaz, korona virüsü gündeminden dolayı insanların aklına "Burası karantina süreci için tekrar kullanılabilir mi?" gibi sorular geldiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası henüz müze olmamasına rağmen her yıl 10 bine yakın ziyaretçi geliyor. Burası 150 yıllık bir bina ve bununla beraber adada 15 bina daha var. Bu binalar korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. Dolayısıyla günümüzde bir karantina yeri olarak hizmet vermesi mümkün değil ve teknik olarak da imkanı yok. Gelecek kişilerin konaklayabileceği bir alan yok. Sadece bir eğitim merkezimiz var orasının da 50-60 yatak kapasitesi var. Günümüzün beklentileri karşılayabilecek alt yapı burada yok. Burası için Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüz 2018 yılında restorasyon sürecini başlattı. Proje aşamasını geçtiğimiz ekim ayında bitirdik. İhale aşaması da yapıldıktan sonra dünyada sayılı yerlerden biri olan Urla Karantina Adası'nın müze yapılması ile ilgili bakanlığımızın bir planı var."

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Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina Adası, Karantina, İzmir, Güncel

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Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı

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