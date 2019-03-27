İşte Özkanlar Pazar Yeri

Seçim projelerini açıkladığında Özkanlar Pazar yerinin eski yerine yapılacağını söyleyen Aslan Pazar yerinin görüntüleri kamuoyuna paylaştı.

"YAPARSAK BİZ YAPARIZ"

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan Bayraklı'da yılan hikayesine dönen Özkanlar Pazar yeri ile ilgili sorunu çözdüğünün müjdesini verdi. Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden projelerini ve Özkanlar Pazar yeri ile ilgili bilgi verdi. Bayraklı'da yıllardır kurulan yerine tekrar pazarı getireceğini vurgulayan Ak Partili Aslan, "Özkanlar Pazar yeri konusunda biz asıl sorunu kendi yerinde çözülmesiyle ilgili olarak aday olur, olmaz gelişim başlattık. Pazarın olduğu yerin sahibi hayırsever iş adamı Mehmet Özkan Beyi ziyaret ettik. Kendisi normalde siyasilerle görüşmüyor, siyasilere karşı kırgın. Ama hatırlı bir ağabeyimizi araya sokarak görüşmeyi sağladık. Sözünü aldık. "Eğer biz kazanırsak, çok katlı çağdaş modern bir pazar yeri yapacağız" dedik. O da bunun sözünü verdi ve kazanırsak sadece bize özel olmak üzere yasal bir sorun çıkarmayacağını ve her türlü desteği vereceğini söyledi" diye konuştu.

"MODERN, ÇAĞDAŞ, BAYRAKLI'YA YAKIŞIR PAZAR YERİ"

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, " Özkanlar pazaryeri sorununu, bile çözemediler. CHP'li iki belediyenin zıtlaşmasıyla mağduriyet yaşandı. İç çekişmeleri yüzünden, esnaf ve vatandaş mağdur edildi. Sizlerin bu basit problemine bile çözüm bulamadılar. Söz verdiğimiz gibi çözüme kavuşturduk. Projemizde açıkladığımız gibi Özkanlar pazaryeri şu an otopark olarak kullanılıyor. Vatandaşımız burada hem otopark, hem de pazar sıkıntısı çekiyor. Yapacağımız pazaryeri Çağdaş ve modern dört katlı bir eser olacak. İnşa edeceğimiz Özkanlar pazaryerinin yer altında otopark, zemin katında sebze-meyve, birinci katında şarküteri ikinci katında giyim pazarı teras katında ise Belediyemize ait sosyal hizmet yeri açarak, vatandaşımızı en iyi şekilde ağırlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler