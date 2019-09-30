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Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi

Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı terör örgütü MLKP mensubu iki teröristin yaptığı belirlendi.

30.09.2019 09:14

Adana'da özel harekat polisi servisinin geçişi sırasında patlatılan ve 1'i polis 5 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı terör örgütü MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yaptığı tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Eylül Çarşamba günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kozan Caddesi'nde özel harekat servisi sabah saat 07.20 sıralarında üst geçit altından geçtiği sırada bomba patlatılmış 1'i polis 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ise hastaneye kaldırılıp durumları hafif olduğu için aynı gün taburcu edilmişti.

150 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hemen kriz masası oluşturup terörle mücadele şube müdürlüğünde çalışan deneyimli amir ve polislerden özel ekip oluşturdu. Bu özel ekip 24 saat geçmeden yaklaşık 150 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlıların terör örgütü MKLP üyesi aynı zamanda da terör olaylarından aranması olan Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın olduğunu tespit etti.

Polis yaptığı çalışmalar sonucunda zanlıların patlamanın olduğu yere yakın bir yer olan PTT Evleri Mahallesi'nde hücre evi kiraladıklarını da belirledi. Polis ayrıca zanlıların bombayı patlattıkları yerde keşif yaptığını da saptadı. Hücre evinin belirlenmesi sonucu eve baskın yapan ekipler, evde kimseyi bulamadı.

KAYYUM ATAMALARI İÇİN YAPTILAR İDDİASI

Polis daha sonra zanlıların gidebileceğini tahmin ettiği 6 eve daha şok baskınlar yaptı ancak zanlıları bulamadı. Polis baskınlarına devam ederken zanlıların da olay yerine yakın yerlerdeki görüntüleri ortaya çıktı. iki zanlının da tanınmamak için şapka giyip hızlı adımlarla yürüyerek olay yerinde keşif yaptıkları görüldü. Polisin hem şehir içinde hem de şehir dışında birçok adrese baskın yaptığı, zanlıların yakalanmasının an meselesi olduğu da öğrenildi.

Bir internet sitesinden terör olayını üstlenen MLKP'nin saldırıyı kayyumlar nedeniyle yaptığı ileri sürüldü.

Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerin kimliği belirlendi

Adana, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(6)
MSDS:Uzun sürmez çok kısa bir zamanda leş olurlar . .
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METEHAN:bu sıcakta adana gibi yerde uzun kollu giymek bariz şekilde dikkat çeker
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MÜJDE:Amerika Birleşik Devletlerinden Donald Trump Nükleer Bomba Atmak İçin Düğmeye Bassa ve Hepimiz Nükleer Patlasak Hepimiz Şehit Olmayacak Mıyız ? Bence Olmayacağız, Amerikanın O Bomba''yı Atmasına Sebep Olacak Kadar Müslüman Olsaydık Zaten Amerika Birleşik Devletleri Diye Bir Ülke Olmazdı. Dolayısıyla Nükleer Bomba Atılamazdı. Şimdi Amerikancı Münafık Küre Dünyacı Sahte Müslümallar Kendileri Mümin Sanıyorlar Hem kendilerini Hem birbirlerini Aldatıyorlar Cehennem Odunları.
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BÜLBÜLÜN ÇEKTİĞİ:İman Allah''la kul arasındadır bileceğimiz bir şey değil. Münafıklar Peygamberimiz (SAV) zamanında vardı ama o onları bildiği halde onlara dokunmadı. Çünkü İslam''da bölünme olurdu siz peygamber sünnetinden gidiyorsanız İslamda ayrım yapmayacaksınız herkes kendi günahından sorumlu, yok ben Peygamberin yaptığının tersini yapacağım diyorsanız devam edin.
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TUZLUCALI YUSUF SARICAN:Cok Doğrusun Cookkkk !
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