Haberler » Güncel » İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı - Haber

İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

21.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:09
Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay , Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Dereli, "haber" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından", "yaşam" kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Fotoğrafların dünya gündemine ışık tuttuğunu belirten Rektör Dereli, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
Oylamanın sanatsal ve kaliteli karelerden oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkay Dereli, "Hepsi birbirinden güzel kareler, çekenlerin ellerine sağlık, bunları bu şekilde gruplayan ve oy vermemiz için bize sunan Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Bunlar tarihin ve hayatın belgelenmesi, kayıtlara geçmesi için çok önemli. Nesilden nesile aktarılması, duyguların yansıtılması için fotoğraf sanatını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
İSTE Rektörü Türkay Dereli, AA'nın

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, İskenderun, Dereli, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:41   Antalya devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber
14:41   Muğla bodrum'daki vinç kazası kamerada - Haber
14:37   Erzurum Diplomasi Akademisinde "geleceğin diplomatları" yetişiyor - Haber
14:35   Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı - Haber
14:31   ÜNİ-DOKAP'ın dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine devredildi - Haber
14:11   Faytoncular, masaya oturma şartı koşarak yetkilileri tehdit etti - Haber
13:39   Şanlıurfa ve Sivas'ta Çin protestoları! Kartondan inşa edilen Çin Seddi'ni yıktılar - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
12:18   "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının oğlu sabıkalı bir polis memuru çıktı - Haber
11:36   En büyük hayali için 110 kilo verdi - Haber
21.12.2019 14:42:05