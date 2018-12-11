İşte Saldırgan !

Rize
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Olayda 2 polis yaralanırken, saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü
binasına gelen Derepazarı
Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İ.H.S., Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen şahıs, tayin talebinde bulundu. Ancak olumsuz yanıt aldığı tahmin edilen İ.H.S. çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü ve Verdi'nin koruma polisine de ateş eden İ.H.S., ardından karşı ateşte vurularak yaralandı. Ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.
(İHA)
Altuğ Verdi,Rize
11 Aralık 2018 Salı 16:31