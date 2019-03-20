İşte Sarıyer'i Geleceğe Taşıyacak Dev Projeler

Projeler arasında sosyal yaşamdan, kültür sanata, spordan, sağlığa kadar birçok alanda Sarıyer'i geleceğe taşıyacak konular yer alıyor.

Sarıyer'de iki dönem üst üste belediye başkanı seçilerek bir rekora imza atan Şükrü Genç, Sarıyer'i geleceğe taşıyacak projelerini geçtiğimiz gün Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla vatandaşlara tanıttı. Sağlık, kültür-sanat, spor, sosyal yaşam, eğitim, çevre gibi birçok başlıkta hazırlanan projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşte o projeler;

MÜLKİYET

Günü kurtaran anlayış yerine geliştirdiğimiz planlı gelişim ve dönüşüm

devam edecek. İmar Barışı ile çözülemeyen sorunu 2981 sayılı yasa ile yine biz çözeceğiz.

HER MAHALLEYE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Çocukların özgüvenli, sosyal ve duygusal gelişiminin daha ileri olması, daha pozitif ebeveyn - çocuk ilişkisi gibi temel gelişim programlarının uygulandığı gündüz bakımevlerini her mahallemize kazandıracağız.

BÜYÜKDERE CADDESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Sarıyer'de her mahalleye kazandırılması hedeflenen Çocuk Gündüz Bakımevleri'nin bir şubesi de Büyükdere Caddesi'nde hizmete açılacak.

DİJİTAL AKADEMİ

Sınırlı kontenjan nedeniyle Sarıyer Akademi'de eğitim alamayan öğrenciler için Dijital Akademi hayata geçiyor. Veriye dayalı üniversite ve liselere hazırlık kurslarından Dijital Akademi ile her öğrenci yararlanma fırsatı bulacak. Dijital Akademi ile dersleri düzenli takip edecek adaylar, Sarıyer Akademi deneme sınavlarına katılarak kendilerini test etme fırsatı bulacak.

SARIYERLİ ÖĞRETMENLER BIR ADIM ÖNDE OLACAK

Sarıyer Akademi, üniversiteler ile iş birliği gerçekleştirerek en az doçent seviyesinde akademisyenler tarafından hazırlanan ve okul müfredatının bir adım önünde olacak uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerimizin gelişimine düzenli olarak destek verecek.

MATEMATİK OLİMPİYATLARI KAMPI GELECEĞE HAZIRLAYACAK

Sarıyer Akademi, üniversiteler ile iş birliği gerçekleştirerek en az doçent seviyesinde akademisyenler tarafından hazırlanan ve okul müfredatının bir adım önünde olacak uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerimizin gelişimine düzenli olarak destek verecek. Sarıyer Akademi tarafından Kilyos Sosyal Tesisleri'mizde yazın gerçekleştireceğimiz Matematik Olimpiyatları Kampı'nda öğrencilerin (ortaokul - lise - üniversite) ve öğretmenlerin derin ve farklı düşünebilmelerini, belli bir konu veya soru üzerine uzun süreli odaklanabilmelerini sağlayarak, geleceğe hazırlayacağız.

TÜRKÇE VE YABANCI DİL ATÖLYE MERKEZİ

Anadil eğitiminin zenginleştirilmesi için eğitimlere katılacak çocukların; öykü, deneme vb. alanlarında yetkinleşmeleri için eğitimler verilecek. Projenin bir diğer ayağı ise örgün okulda okuyan veya eğitimini tamamlamış gençlerimizin yabancı dil eğitimini uluslararası standartlarda seviyelendirerek, uluslararası standartlarda sertifika sahibi olmalarının sağlanması. İlkokul 3. ve 4. sınıf ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik İngilizce eğitimiyle başlanması planlanan projenin kapsamı her yıl genişletilecek.

İSTİNYE'YE ÖĞRENCİ YURDU VE SOSYAL TESİS

İlçede öğrenim gören üniversite öğrencilerinin barınma sorununu en aza indirmek için yeni bir yurt hizmete açılacak. İstinye'de yaklaşık 6000 metrekarelik alan üzerine 800 yataklı öğrenci yurdu inşa edilecek.

USKUMRUKÖY'E İLKÖĞRETIM OKULU

Uskumruköy ve çevresinde okul ihtiyacını karşılamak için imar planına uygun olarak 12 derslikli ilköğretim okulu inşa edip, hayata geçiriyoruz.

HER MAHALLEYE SAGEM

Eğitimde fırsat eşitliğini yaratan 11 şubede hizmet veren Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ni her mahalleye kazandıracağız.

SOSYAL MARKET KAPILARINI HİZMETE AÇACAK

Sarıyer'de bir ilk daha hayata geçecek. Hizmete açılacak Sosyal Market sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar Sarıyer Halk Kartlarına yüklenen tutar karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Sosyal Market'te kuru bakliyattan temizlik malzemesine sebzeden ekmeğe, yeni veya kullanılabilecek durumda olan ikinci el kıyafetlere kadar her şey bulunacak.

SICAK GÖNÜLDEN SICAK YEMEK İÇİN AŞEVİ

Toplumsal dayanışmanın kültürümüzdeki en güzel örneklerinden biri olan aşevini hizmete açıyoruz. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve engeli nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlarımıza hizmet verecek aşevimiz ile bakacak kimsesi olmayan Sarıyerli vatandaşlarımızın kapılarına kadar sıcak yemek ulaştıracağız.

BALIKÇILAR ÇARŞISI

Sarıyer'in kimliğini oluşturan balıkçılığın geliştirilmesi, modern ve hijyenik mekanlarda balık satışının sağlanması için Balıkçılar Çarşısı kurulacak.

BALIK TUTMA PLATFORMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız ortak çalışma ile sahil hattının belirli noktalarına balık tutma platformları kuracağız. Böylece balık tutmak ve sahilde spor yapmak isteyen vatandaşlarımız birbirlerine engel oluşturmadan sahilden faydalanabilecek.

TURİZM, İSTİHDAM VE YATIRIM KİLYOS'TA BULUŞACAK

Kilyos'ta termal turizm, yaz turizmi ve kültür turizmi geliştirmek ve Sarıyerlilere istihdam sağlamak amacıyla 311,000 metrekarelik alan üzerine, Karadeniz havzasına, uluslararası ölçekte dört mevsim hizmet verecek dev turizm yatırımı gerçekleştirilecek.

AYAZAĞA MEYDAN VE SABİT PAZAR ALANI

Ayazağa'nın temel sorunlarından birisi trafik. Bu konunun çözümü için planlamamızı yaptık. Meydan bölgesinde uygulayacağımız yol genişletme çalışması ve yeni sabit pazar alanıyla önemli ölçüde trafik sorununu çözeceğiz.

ENGELSİZ SARIYER'İ İNŞA EDİYORUZ

Yerel yönetim anlayışımız çerçevesinde engelli vatandaşlarımızı yardım edilmesi gereken bireyler olarak değil, bu ülkede yaşayan her yurttaş gibi eşit hizmet almayı hak eden bireyler olarak görüyoruz. Engellilere yönelik yaptığımız çalışmalarda, engellilik durumunun kişi ve ailesi üzerindeki etkisini en aza indirecek fiziksel, çevresel ve sosyal ortamı sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Sarıyer Engelli Koordinasyon Merkezi- SEKOM Danışmanlık ve Yönlendirme Erişilebilirlik Çalışmaları Engelsiz Kampüs Sosyal, Fiziksel ve Psikolojik Rehabilitasyon Çalışmaları; Down Town Event Cafe Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM) Sarıyer Kalkınma Eylem Planı ile ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda ilkleri yaşama geçirmeye, engelli yurttaşlarımızı sosyal yaşamın içerisinde tutan çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.

YAŞAM VE SEMTEVI SAYILARI ARTACAK

Yaşamın ahengi birlik ve beraberliğin tesis edilmesiyle yerini bulur. Bu doğrultuda her mahalleye semt ve yaşamevi kurmaya devam edeceğiz.

SARIYER TARIM KOOPERATİFİ

Sarıyer'in köylerinde tarım ile uğraşan vatandaşları desteklemek, bölge halkının ürettiği ürünler için İstanbul'un diğer semtlerinde pazar oluşturulması ve satışının kolaylaştırılmasını sağlamak,çalışmayan ev kadınlarına iş imkânı sunulmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmak için tarım kooperatifi hayata geçirilecek. Proje, hem bölge ekonomisinin büyümesi sağlayacak hem de ulusal politikalara rol model olacak.

GİRİŞİMCİ KADIN SAYISI ARTACAK

Başlattığımız tüm çalışmaları artırarak sürdüreceğiz. Kadın istihdamının artması için yeni alanlar oluşturacağız.

ÖĞRENCİ VE İŞ DÜNYASINI BULUŞTURACAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM POLİTİKASIOLUŞTURACAĞIZ

Genç işsizliğinde ciddi bir artış yaşanıyor. Eğitim ve istihdam politikaları birbirini tamamlamıyor. Üniversiteden mezun olan gençler hayata yeni atılmış, deneyimsiz olduklarından iş bulmakta zorlanıyorlar. Sarıyer Akademi, kuracağı mezunlar derneğiyle üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilerini KOBİ'ler ve iş dünyasının temsilcileriyle buluşturacak.

YAŞAMIN HER ALANINDA DİJİTAL DEVRİM

Akıllı çöp kutuları, akıllı sulama sistemleri, akıllı çevre sensörleri ölçümleme sistemi,yaşlı ve engelliler için giyilebilir teknoloji ile sağlık takibi, dineme istasyonları, beton teknolojileri, gençler için dijital merkez ve esnaflar için dijital altyapıyı kapsayan proje sayesinde Sarıyer ve Sarıyerliler günümüz teknolojisine ayak uyduracak.

EKOKENT VIZYONU ILE DEVAM

Sorumluluk alanlarımızda yer alan sokakların, parkların ve meydanların aydınlatmalarının güneş enerjisi kullanan LED aydınlatmaya dönüştürülmesiyle enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacağız. Elektrikli araç sayısı her geçen gün arttığı için park alanlarına, otoparklara ve meydanlara şarj istasyonları kuracağız. Fidan Üretim Tesisleri Sensörlü Çöp Toplama Sistemine Geçilmesi Mesire Alanları Hobi Bahçesi

SARIYER E-SPOR TAKIMI GELIYOR

Tüm dünyadan internet bağlantısı aracılığıyla oynanabilen, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarla büyük organizasyonların düzenlendiği e-Spor turnuvalarında yer alacak Sarıyer e-Spor takımını kuracağız. Yetenekli gençlerimizin yetişip, dünyaya açılmasını sağlayacağız.

YAPAY ZEKA EĞİTİMİ VE ROBOT TAKIMI

Tüm dünyadan internet bağlantısı aracılığıyla oynanabilen, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarla büyük organizasyonların düzenlendiği e-Spor turnuvalarında yer alacak Sarıyer e-Spor takımını kuracağız. Yetenekli gençlerimizin yetişip, dünyaya açılmasını sağlayacağız. Yapay zeka yaşamın her alanındaki etkisini günden güne artırıyor. Yakın bir gelecekte birçok işin robotlar tarafından yapılması bekleniyor. Gençlerimizin teknolojiyi ve ekip ruhunu öğrenecekleri robot takımımız, ulusal ve uluslararası yarışmalarda mücadele edecek.

KAPALI SPOR SALONU SARIYER ARENA

İlçemizin temel eksikliklerinden birisini daha tamamlayacağız. Derbent'e inşa edeceğimiz kapalı spor salonu Sarıyer Arena'nın projesi hazır. Tüm detayları düşünülen salon, basketbol ve voleybol karşılaşmaları başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak. Tesis ayrıca içerisinde alışveriş mağazaları da barındıracak.

YAŞAM VE SPOR VADİSİ

Zekeriyaköy Vadisi'nde imar planlarında spor alanı olarak ayrılmış 198 bin metrekarelik alan projelendirildi. Profesyonel ve amatör sporcuların yararlanabileceği, bütün spor aktivitelerinin yer alacağı "Spor ve Yaşam Vadisi" projesi hazırlandı.

POLİGON'A KAPALI SPOR SALONU

Poligon Mahallesi'nde, spor faaliyetlerinin ve organizasyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara hizmet etmesi amacıyla hayata geçecek projedeki tesiste; Yoga Salonu, Fitness Salonu Tırmanma Duvarları, Yüzme Havuzu yer alması planlandı.

SARIYER SU SPORLARININ ÜSSÜ OLACAK

Denizi ve denizcileşmeyi kent kültürü haline getireceğiz. Boğaz'ın kenti Sarıyer; yüzme, dalış, kano ve kürek gibi dallarda sporcular yetiştirecek.

SARIYER YELKEN KULÜBÜ

Yelken kulübü, dalgıçlık, kürek ve yüzme sporlarını aktif hale getirecek, Sarıyer'i geçmişiyle buluşturacağız. Proje, Sarıyerli çocuklara küçük yaşlardan itibaren deniz sevgisi ve tutkusunun aşılanması için önemli bir rol oynayacak.

SPORCU SAĞLIĞI MERKEZİ

Çocukların ve gençlerin spor hayatının başlangıcında ve devamında ortopedik, fizyolojik kontrollerden geçmesi ve tedavi edilmesi için "Sporcu Sağlığı Merkezi" kuracağız.

AMATÖR SPORCULARA DESTEK

İlçemizin spor kulüplerinde mücadele eden sporcular, yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavi imkanı bulmakta zorlanıyorlar. Genç yaşta spor hayatları tehlike altına girebiliyor. Kuracağımız sporcu sağlığı merkeziyle, bu sorunun çözümüne katkı sunacağız.

İKİ YENİ KÜLTÜR MERKEZİ

Huzur Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde hizmete açılacak iki yeni kültür merkeziyle, "Kültür ve Sanatın Kenti Sarıyer" markamızı daha da güçlendirecek, ilçemize bir değer daha kazandıracağız.

ÇAYIRBAŞI ÇOK AMAÇLI KOMPLEKS

Çayırbaşı'nda daha önce belediyenin çeşitli birimlerine ev sahipliği yapan bina yıkılarak; yerine kent dokusuna uygun, modern ve çok amaçlı bir tesis yapılacak. Merkezde; kreş, iş yeri, kafeterya ve vatandaşların sosyal gereksinimlerinin karşılanacağı birimlerin tek çatı altında toplanacak.

KÜLTÜR, SANAT VE GENÇLİK EVİ

Eğitime ve sanata verdiğimiz öncelik, her dönem temel politikalarımızdan biri oldu. Eski başkanlık binamızı yine bu amaca hizmet edecek şekilde dönüştürüyoruz. Sarıyer'in ilk halk kütüphanesi olma özelliği taşıyan Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi'ni yeni binasına taşıyacağız. Binanın üst katı ise karikatür okuluyla, imza günleri ve söyleşiler gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği bir yapıya dönüşecek.

DÜNYANIN İLK BOĞAZ MÜZESİ'Nİ İNŞA EDİYORUZ

İstanbul Boğazı'nın oluşumundan günümüze kadar tüm sürecini tanıtacak müze çalışmamız devam ediyor. Tarihin aklına tanıklık etmiş, kentin hafızasının ve somut olmayan mirasının korunması için kurulan "Boğaz'ın Müzesi" ana hizmet binası C bloğunda yükseliyor.

İLERİ YAŞ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ

Profesyonel sağlık ekibi ve günümüz teknolojisine uygun altyapısıyla bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunacak merkez, yaşlı vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu proje ile Sarıyerliye istihdam sağlanacak.

SAĞLIĞA YATIRIM SÜRECEK

Vatandaşlarımızın sosyal haklarının başında yer alan sağlık hizmetlerini, daha çok kişinin yararlanması için geliştirmeye devam edeceğiz.

HAYVAN AMBULANSIYLA SOKAKTAKI DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ

Tam donanımlı hayvan ambulansımızla 7 gün 24 saat aralıksız olarak yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşacağız.

DENİZ AMBULANSI

Yeni dönemde deniz ambulansı hizmeti verilecek.

DENIZ ULAŞIMI

47 kilometre sahili olan Sarıyer'in ulaşım sorununu çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını daha yükseklere çıkaracağız.

BİSİKLET YOLLARI

47 kilometre sahili olan Sarıyer'in ulaşım sorununu çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışarak deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını daha yükseklere çıkaracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yapacağımız proje kapsamında, bisiklet kullanma alışkanlığını geliştirmek, bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla sahil bandı ile Kilyos, Zekeriyaköy ve çevresinde "Bisiklet Yolları Projesi"ni hayata geçireceğiz.

ULAŞIM SORUNUNA TELEFERİKLİ ÇÖZÜM

Hacıosman ile Sarıyer'in tepe mahalleleri arasına kurulacak teleferik projesi metro, otobüs ve minibüs ile Hacıosman'a kadar gelen vatandaşlarımızın ulaşımını daha da rahatlatacak. Kazım Karabekir, Kocataş gibi mahallelere ulaşım sayesinde hem zamandan tasarruf sağlayacak hem de trafik sorununu azaltacak. Proje aynı zamanda turizm alanında da etkili olacak ve Sarıyer'in muhteşem manzarası bu yolculuk sırasında öne çıkacaktır.

Kaynak: Bültenler