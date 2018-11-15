İşte Sosyetenin Yeni Trendi: İç Çamaşırıyla Çöp Atma

Sosyete arasında hızla yayılan Düşen Yıldızlar furyasında sonra şimdi de yeni bir akım daha başladı. Özellikle TV ekranından tanınan bazı ünlüler evlerinin önüne iç çamaşırlarıyla çıkıp çöplerini atıyorlar.

TAKMA SAÇI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Yurt dışında başlayan Düşen Yıldızlar furyasına bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Jordan adıyla da tanınan model, oyuncu, sunucu ve realty show yıldızı Katie Price, önceki gün üzerinde sutyeni ve pijama altıyla çöp atarken görüntülendi. Ayağında ev terlikleri de olan Price, protez saçlarını gizleme gereği de duymadı. Görüntülendiğini fark eden Katie Price buna aldırmadı. Çöpünü atan TV yıldızı, biraz da etrafına baktıktan sonra evine döndü. Yaptığı estetiklerlede de gündeme gelen modelin başında takma saç olduğu görüldü. Price, daha önce de yüzüne yaptırdığı estetik sonrası mutsuz olduğunu Instagram takipçileri ile paylaşmıştı.

RAHATSIZ OLMADI

Geçtiğimiz aylarda İspanya'da tatil yapan Lisa Appleton, önceki gün ev temizliği yaptığı sırada iç çamaşırlı haliyle çöpü dışarı çıkarmıştı. İç çamaşırı altına topuklu ayakkabı giyen ve cep telefonunu sütyeninde taşıyan TV yıldızı, bu haliyle görüntülenmekten rahatsız olmadı. Lisa, geçtiğimiz ay The Sun'a verdiği röportajda, göz önünde bulunmaktan rahatsız olmadığını, ileride Kim Kardashian'ın komedyen versiyonu olup tüm dünyada tanınmak istediğini söylemişti.