Spor camiasından seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu için paylaşımlar

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu , İBB Başkanlığı seçimini kazanması sonrasında spor camiasından Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajları geldi. İşte yapılan paylaşımların bazıları;

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur : "Herşey çok güzel (Oldu) ve çok daha güzel olacak" derken Okur'un paylaşımını Ekrem İmamoğlu da beğendi.

Kaan Kural ise takipçilerine söz verdiği için "Yok artık İmamoğlu!" şeklinde bir ses kaydı paylaştı.

Spor yazarı Ali Murat Hamarat, Beşiktaş efsanesi Vedat Okyar 'dan alıntı yaparak, "Hakem golünü mü vermedi? bir daha atacaksın. Ofsayt mı çaldı? 30 metreden atacaksın, gerekirse hakemi de kaleye sokacaksın" yorumunda bulundu.

Spor yazarı Mehmet Demirkol , "Çok güzel konuşma Çok güzel şehir. Çalışalım, gülelim ve lütfen eğlenelim." paylaşımında bulundu.

Galatasaray ve Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Zan ise "YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR!" ifadesini kullandı.

İsmail Şenol "Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'nun konuşması çok mutluluk ve umut verici, çok güzel. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Olcan Adın da Gökhan Zan'ın paylaşımına benzer ifadeler kullandı.